Un nuovo teatro a Empoli: dalla Regione arrivano 1,8 milioni di euro

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – La città di Empoli sarà dotata di un nuovo teatro. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani nell’elencare le nuove delibere di giunta regionale.

Tra queste, appunto, quella che finanzia con 1 milione e 800mila euro la realizzazione di un nuovo complesso teatrale a Empoli, Il Ferruccio, dedicato al compositore e pianista empolese Ferruccio Busoni.

Il complesso riqualificherà piazza Guido Guerra rigenerando l’area urbana che vede già la presenza del Palazzo delle Esposizioni, punto di riferimento per la cittadinanza per eventi di vario genere, e si svilupperà intorno ad essa con uno spazio inclusivo, polifunzionale, accessibile e sostenibile.

Il progetto, nato da una volontà condivisa con l’amministrazione comunale e la città, ha preso avvio nel 2022, con la presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica che ha ottenuto il finanziamento come Piano Urbano Integrato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un contributo di 9 milioni di euro.

“Lo stanziamento di 1 milione e 800mila euro – ha detto il presidente Eugenio Giani – consente a Empoli di avere finalmente quel teatro che ad oggi mancava perché dal dopoguerra questo comune non ha più avuto una struttura teatrale degna di tale nome. Faremo presto la presentazione dei lavori direttamente sul territorio insieme al sindaco Alessio Mantellassi”.

Il progetto

Sarà una nuova struttura articolata in una sala principale da 490 posti,

una sala per spettacoli secondaria e uno spazio polivalente, oltre a tutti gli ambienti funzionali alle attività teatrali, come foyer, camerini, spazi tecnici e magazzino.

Sarà sistemato anche lo spazio esterno che prevede la realizzazione di una piazza pavimentata, con una pavimentazione differenziata tra percorsi minerali, asfalti e parcheggi, e con integrazione di alberature e nuove piantumazioni, oltre all’inserimento di arredo urbano.

Tempi

L’esecuzione dell’appalto è stata avviata nel febbraio 2025 e sta procedendo con la realizzazione della struttura teatrale per terminare entro il 2027.

Finalità

Sarà un vero e proprio Polo Culturale di dimensione

anche sovracomunale perché la realizzazione di un nuovo teatro rappresenta un’opportunità per il territorio. Per questo l’Amministrazione ha espresso la volontà di realizzare l’opera con tutte le dotazioni necessarie per creare uno spazio moderno, all’avanguardia e attrattivo per la comunità.

Quadro economico

L’importo totale dell’intervento è pari a 2 milioni di euro con una quota di finanziamento pari a complessivi 1 milione e 800mila euro

da parte della Regione Toscana (di cui euro 150mila euro per il 2025; 750mila per il 2026 e 900mila per il 2027) e una quota da parte del Comune di Empoli pari a 200mila euro.