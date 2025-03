Basket A2 femminile, l’Use Scotti Rosa batte il Torino 75-64

Getting your Trinity Audio player ready...

Use Rosa Scotti-Torino Teen Basket 75-64 (23-17, 49-23, 61-44)

USE SCOTTI ROSA:

Tarkovicova 6, Colognesi 7, Castellani 14, Antonini 9, Vente 23, Fiaschi, Ruffini 7, Cappelli ne, Ianezic, Ndiaye 6, Panchetti ne, Casini 3. All. Cioni (ass. Ferradini/Elmi)

TORINO TEAM BASKET: Azzi 5, Popovic 21, Colli 10, Giacomelli 9, Jankovic 9, Censoplano ne, Paleari 10, Baima, Varaldi ne, Tortora 5, Isoardi. All. Corrado (ass. Caron/Lombardo/D’Aloia)

ARBITRI: Antimiani e Menicali di Montegranaro

EMPOLI – Basket, l’Use Rosa Scotti batte il Torino 75-64 e mette momentaneamente in un cassetto il suo finora splendido campionato per buttarsi anima, corpo e testa alle finali di Coppa Italia.

Nella vetrina di Roseto degli Abruzzi arriva una squadra tirata a lucido, con Vente ancora grande protagonista, Castellani su ottimi livelli e via via tutte le altre che hanno portato la squadra stabilmente nel quartetto di testa. Se poi si allarga l’orizzonte ecco che gli appena 6 punti subiti nella seconda frazione sono lì a dire che la chiave, anche di questa vittoria, è tutta lì. Dispiace solo per le classe 2008 Cappelli e Panchetti che, per la prima volta a referto, fanno qualcosa più un pensierino a metà partita a giocare anche qualche minuto, sogno che svanisce per il tentativo finale di rimonta delle ospiti. Resta il fatto che ad oggi sono ben 12 le giocatrici del vivaio ad essere andate a referto, oltre naturalmente che in campo, da quando l’Use Rosa è in seria A: tu chiamale se vuoi soddisfazioni.

Dopo le schermaglie iniziali a suonare la carica sono la solita Vente ed Antonini che trovano la via del canestro prima della scossa che arriva con le triple consecutive di Tarkovicova e Castellani. Torino prova a metterci un freno con un timeout ma Ruffini continua a martellare dall’arco ed al 10′ siamo 23-17. Una sola squadra in campo nella seconda frazione che si chiuderà sul 23-6. Ndiaye e Colognesi stappano la bottiglia e dietro a loro ecco Casini dall’arco, Castellani ed il primo canestro ospite che arriva con Popovic dopo ben cinque minuti. Il vantaggio lievita azione dopo azione e, dopo il 49-23 di metà partita, si arriva al 53-23 appena dopo il riposo.

Con la partita ormai decisa, la Coppa che inizia a materializzarsi nella testa delle giocatrici e Torino che reagisce ecco che col passare dei minuti il divario si assottiglia. Se al 30′ siamo ancora su un rassicurante 61-44, sul 64-52 di Paleari che si vede poi fermare dal ferro la tripla del potenziale meno 9 c’è da reagire. Ci pensano Castellani che mette dalla linea di fondo il lob del 66-52 e Venite che appoggia il 68-52. Qui senza che nessuna delle due squadre faccia qualcosa di particolare, la partita si innervosisce ed a farne le spese è l’Use Rosa che, da lì alla fine, rimedia ben 3 falli tecnici. Colli prova a fare paura l’ultima volta sul 72-62 a 2 minuti dalla sirena ma a chiuderla è Ruffini che finalizza dall’arco una bella circolazione di palla: 75-64.