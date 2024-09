Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Cagliari-Empoli, toscani contro l’ex tecnico Davide Nicola.

Cagliari-Empoli è la partita che venerdì 20 settembre alle ore 18.30 apre la quinta giornata di serie A.

Partita diretta da Simone Sozza di Seregno. Alessandro Giallatini di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2 gli assistenti. Daniele Rutella di Enna il IV ufficiale. Michael Fabbri di Ravenna il Var e Paolo Mazzoleni di Bergamo l’Avar.

Partita in cui Roberto D’Aversa torna in panchina dopo la maxi squalifica eredità dal Lecce. Partita in cui l’Empoli incontra il suo recente passato con Davide Nicola artefice della salvezza last minute lo scorso campionato, e ora alla guida del Cagliari.

Empoli imbattuto con Salvatore Sullo, secondo di D’Aversa, con sei punti in classifica.

Cerca la prima vittoria il Cagliari a quota due punti.

La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana per ricordare Totò Schillaci.

Non c’è solo Davide Nicola ex, ma da una parte Alberto Grassi, con il Cagliari Sebastiano Luperto, Razvan Marin e Roberto Piccoli.

Davide Nicola: “Mi aspetto una gara combattuta, avete visto l’Empoli fare 6 punti in 4 gare quindi va da sé che sarà difficile, ma il Cagliari sa cosa deve fare e mi aspetto una squadra capace di opporsi nel modo giusto”.

Poi il tecnico del Cagliari: “Guardo a oggi, a dove sono ora, a quello che sto facendo a Cagliari con lo staff e i ragazzi. A Empoli ho vissuto tanti bei momenti, rimarranno per sempre, ma conta il presente. Ringrazio l’Empoli e il presidente Corsi in particolare per quello che mi hanno permesso di fare, chi mi conosce sa che ho scelto Cagliari in funzione di una nuova sfida che volevo intraprendere, di nuovi stimoli”.

Roberto D’Aversa

: Troveremo una squadra che nonostante la sconfitta è rimasta in partita contro il Napoli per oltre 60 minuti giocando una partita alla pari e che scenderà in campo con l’obiettivo di riscattarsi. Giocheremo in un ambiente caldo, contro un tifo che dà sempre molto alla squadra di casa. Sarà una gara di duelli, intensa, difficile sotto ogni punto di vista.

L’infortunio di Sazonov? In primis siamo molto dispiaciuti per il ragazzo. Servirà la forza di tutto il gruppo e il contributo di ogni giocatore”.

Poi D’Aversa: “Stimo molto Davide Nicola e tutti sappiamo che miracolo ha fatto l’anno scorso con l’Empoli. Però quando si va in campo non ci sono sentimentalismi, c’è solo il rispetto e un’enorme voglia di vincere. Nell’allenamento a porte chiuse qualcuno è venuto a spiare gli allenamenti”