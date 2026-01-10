5.4 C
Firenze
sabato 10 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il derby degli Shpendi si tinge di azzurro: Stiven batte Cristian, l’Empoli espugna Cesena

Colpo esterno dei toscani allo stadio Manuzzi. Decide una rete di Ilie a inizio ripresa. Salvataggio miracoloso di Nasti sulla linea nega il pari ai bianconeri

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Shpendi
Foto di: IG / Empoli Fc
1 ' di lettura

CESENA – Una vittoria di carattere, sudore e resilienza. L’Empoli sbanca il Manuzzi piegando il Cesena per 0-1 al termine di una battaglia tattica decisa da un episodio a inizio ripresa e difesa con le unghie fino al 94′. Eroe di giornata è Ilie, autore del gol partita, ma gli applausi vanno divisi equamente con una retroguardia capace di reggere l’urto dell’assedio finale dei padroni di casa.

La prima frazione è una partita a scacchi. Tanta tensione, pochi spazi e il gioco ingolfato a centrocampo. Il duello a distanza tra i gemelli Shpendi accende la sfida solo alla mezz’ora: Stiven (Empoli) si fa ipnotizzare da Klinsmann, Cristian (Cesena) spaventa Fulignati allo scadere. Lo 0-0 all’intervallo è lo specchio fedele dell’equilibrio.

La ripresa si apre col botto. Al 47′ Ghion orchestra una ripartenza micidiale e serve l’assist perfetto per il destro piazzato di Ilie: Empoli in vantaggio. La reazione del Cesena è rabbiosa. I romagnoli alzano il baricentro e collezionano calci d’angolo in serie (saranno più di dieci alla fine), costringendo Fulignati agli straordinari su un gran mancino di Frabotta. L’Empoli potrebbe chiuderla con Stiven Shpendi (fuori di un soffio), ma poi si chiude a riccio.

Il momento clou arriva al 74′. Sugli sviluppi di un corner, Zaro calcia a botta sicura da due passi: sembra gol fatto, ma Nasti si immola e salva sulla linea con il piede. Un intervento che vale quanto una rete. Nel finale è un monologo bianconero, ma il muro eretto da Lovato (insuperabile) regge fino al triplice fischio. L’Empoli porta a casa tre punti pesantissimi, frutto di cinismo e sacrificio collettivo.

Il tabellino

CESENA (3-5-2)

: Klinsmann; Ciofi (78′ Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli (68′ Bastoni), Berti (78′ Guidi), Francesconi (52′ Castagnetti), Frabotta (68′ Celia); Blesa, Shpendi. All. Mignani.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarini, Obaretin; Elia (77′ Ceesay), Ghion (82′ Carboni), Degli Innocenti (68′ Haas), Moruzzi; Shpendi (77′ Popov), Ilie (68′ Ignacchiti); Nasti. All. Dionisi.
RETI: 47′ Ilie (E).
NOTE: Ammoniti: Frabotta (C), Francesconi (C), Guarino (E), Moruzzi (E), Guidi (C).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
7.3 °
3.2 °
61 %
2.1kmh
0 %
Sab
4 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (944)ultimora (868)Eurofocus (36)demografica (26)sport (14)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati