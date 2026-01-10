Il derby degli Shpendi si tinge di azzurro: Stiven batte Cristian, l’Empoli espugna Cesena

CESENA – Una vittoria di carattere, sudore e resilienza. L’Empoli sbanca il Manuzzi piegando il Cesena per 0-1 al termine di una battaglia tattica decisa da un episodio a inizio ripresa e difesa con le unghie fino al 94′. Eroe di giornata è Ilie, autore del gol partita, ma gli applausi vanno divisi equamente con una retroguardia capace di reggere l’urto dell’assedio finale dei padroni di casa.

La prima frazione è una partita a scacchi. Tanta tensione, pochi spazi e il gioco ingolfato a centrocampo. Il duello a distanza tra i gemelli Shpendi accende la sfida solo alla mezz’ora: Stiven (Empoli) si fa ipnotizzare da Klinsmann, Cristian (Cesena) spaventa Fulignati allo scadere. Lo 0-0 all’intervallo è lo specchio fedele dell’equilibrio.

La ripresa si apre col botto. Al 47′ Ghion orchestra una ripartenza micidiale e serve l’assist perfetto per il destro piazzato di Ilie: Empoli in vantaggio. La reazione del Cesena è rabbiosa. I romagnoli alzano il baricentro e collezionano calci d’angolo in serie (saranno più di dieci alla fine), costringendo Fulignati agli straordinari su un gran mancino di Frabotta. L’Empoli potrebbe chiuderla con Stiven Shpendi (fuori di un soffio), ma poi si chiude a riccio.

Il momento clou arriva al 74′. Sugli sviluppi di un corner, Zaro calcia a botta sicura da due passi: sembra gol fatto, ma Nasti si immola e salva sulla linea con il piede. Un intervento che vale quanto una rete. Nel finale è un monologo bianconero, ma il muro eretto da Lovato (insuperabile) regge fino al triplice fischio. L’Empoli porta a casa tre punti pesantissimi, frutto di cinismo e sacrificio collettivo.

Il tabellino

CESENA (3-5-2)

: Klinsmann; Ciofi (78′ Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli (68′ Bastoni), Berti (78′ Guidi), Francesconi (52′ Castagnetti), Frabotta (68′ Celia); Blesa, Shpendi. All. Mignani.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarini, Obaretin; Elia (77′ Ceesay), Ghion (82′ Carboni), Degli Innocenti (68′ Haas), Moruzzi; Shpendi (77′ Popov), Ilie (68′ Ignacchiti); Nasti. All. Dionisi.

RETI: 47′ Ilie (E).

NOTE: Ammoniti: Frabotta (C), Francesconi (C), Guarino (E), Moruzzi (E), Guidi (C).