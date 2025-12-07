7.6 C
Domenica amara per le toscane di B: ko per Empoli e Carrarese

Gli azzurri travolti in casa dal Palermo, l'undici di Calabro va due volte in vantaggio poi cade per un rigore nel finale

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Domenica amara per le toscane di B: ko per Empoli e Carrarese
Domenica amara per le toscane di B: ko per Empoli e Carrarese (foto Fb Empoli)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – La quindicesima giornata di serie B si chiude con un bilancio amaro per le toscane. Sia l’Empoli che la Carrarese tornano a mani vuote, uscendo ridimensionate nelle ambizioni e nelle certezze. Se per l’Empoli si tratta di un brusco stop dopo un periodo positivo, per la Carrarese l’aria inizia a farsi pesante, con la zona rossa che si avvicina pericolosamente.

I tabellini

Empoli – Palermo 1-3EMPOLI

: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (82’ Carboni), Yepes, Ghion (72’ Degli Innocenti), Moruzzi; Ceesay (72’ Saporiti), Shpendi (82’ Bianchi); Nasti (46’ Pellegri). A disposizione: Perisan, Belardinelli, Ilie, Indragoli, Tosto, Haas, Konate. Allenatore: Dionisi.
PALERMO: Joronen; Bereszynski (46’ Peda), Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre (54’ Gomes), Ranocchia, Augello (87’ Veroli); Palumbo, Le Douaron (54’ Vasic); Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Balaguss, Brunori, Diakité, Corona. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Dionisi dell’Aquila (Yoashikawa e Barone di Roma 1)
RETI: 7’ Le Douaron, 19’ e 74′ Pohjanpalo, 62’ Pellegri
NOTE: Ammoniti Segre, Bereszynski, Pellegri, Moruzzi

EMPOLI – L’Empoli cade in casa contro il Palermo in una partita che ha mostrato tutti i limiti di una squadra ancora troppo altalenante. Il risultato finale (1-3) è pesante, ma la sintesi della sconfitta è tutta nei primi venti minuti di gioco, un blackout difensivo incomprensibile che ha permesso ai rosanero di volare sullo 0-2 grazie ai gol di Le Douaron e al primo sigillo di Pohjanpalo.

Quando si affrontano squadre di alta classifica con ambizioni serie, non ci si può permettere un approccio così morbido. La reazione c’è stata: l’Empoli ha provato a riaprire i giochi con il guizzo di Pellegri al 63′, riaccendendo le speranze del Castellani. Ma quando la manovra si è fatta più insistente, è emersa la vera differenza: la solidità e il cinismo. È stato ancora Pohjanpalo a spegnere definitivamente la luce toscana, siglando la doppietta personale e il 3-1 finale.

Sampdoria – Carrarese 3-2
SAMPDORIA: Ghidotti, Venuti (58’ Riccio), Ferrari (46’ Hadzikadunic), Vulikic, Depaoli, Pafundi (63’ Barak), Henderson (73’ Ricci), Conti, Ioannou, Cherubini (58’ Benedetti), Coda.
A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Ferri, Pedrola, Giordano, Narro. Allenatore: Gregucci.
CARRARESE: Bleve, Illanes, Imperiale, Oliana (84’ Bouah), Zanon (84’ Distefano), Zuelli (84’ Parlanti), Schiavi, Cicconi, Hasa (69’ Bozhanaj), Finotto, Abiuso (67’ Torregrossa).
A disposizione: Fiorillo, Melegoni, Rubino, Ruggeri, Calabrese, Sekulov, Accornero. Allenatore: Calabro.
ARBITRO: Sozza di Seregno (Berti di Prato e Galimberti di Seregno)
RETI: 2’, 26’ Abiuso, 18’, 82’ rig. Coda, 36’ Henderson

GENOVA – La sconfitta della Carrarese contro la Sampdoria a Marassi (3-2) è un vero e proprio dramma sportivo che va oltre il risultato. È la seconda sconfitta consecutiva, dopo il pesante 5-0 incassato dal Palermo, e la situazione per gli apuani inizia a tingersi di nero: i 16 punti in classifica tengono la squadra pericolosamente vicina alle sabbie mobili della zona retrocessione.

Eppure, a Genova, la Carrarese aveva mostrato un cuore grande. La doppietta dell’ex Abiuso (2′ e 26′), ispirata da ottime giocate, aveva per due volte portato in vantaggio i gialloazzurri in un primo tempo rocambolesco (2-2 all’intervallo, con le risposte di Coda e l’eurogol di Henderson). La squadra di Calabro, insomma, c’era.

Il problema non è stato l’attacco, ma l’estrema fragilità difensiva e, peggio ancora, l’ingenuità dimostrata nel momento cruciale. La beffa arriva infatti all’82’, quando un’azione superficiale e un fallo evitabile regalano un rigore ai blucerchiati, trasformato dall’implacabile Coda. Nonostante l’assalto finale e l’occasione sprecata da Torregrossa, il fischio finale ha lasciato solo rabbia e frustrazione.

© Riproduzione riservata

