Empoli-Juventus sold out, D’Aversa: “Bello giocare partite così”

Thiago Motta: “Non mi interessa della Champions e non voglio ragionare su blocchi, ma solo sull’Empoli. Di fronte avremo una squadra con giocatori di talento e molto organizzata. Dobbiamo essere concentrati e imporre il nostro gioco”.

D’Aversa: “Thiago Motta è un allenatore molto preparato e le sue squadre sono complete sia in fase difensiva che offensiva. Nello studiare le partite di quest’anno hanno avuto attitudine in fase difensiva, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una Juventus aggressiva. Sono molto bravi a difendere e ripartire con giocatori di gamba, oltre ad avere qualità nei singoli. Da parte nostra non ci deve essere margine di errore”.