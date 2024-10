Empoli travolto in casa dai campioni d’Italia dell’Inter

Empoli – Inter 0-3EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi (77’ Sambia), Maleh (57’ Henderson), Anjorin (57’ Pezzella), Cacace; Fazzini, Solbakken (46’ De Sciglio); Colombo (65’ Pellegri). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Grassi, Belardinelli, Ekong, Tosto, Haas, Marianucci, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

NTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij (81’ Palacios), Bastoni (65’ Zielinski); Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (65’ Dumfries), Dimarco (65’ Pavard); Thuram (74’ Taremi), Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez; Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Berenbruch. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Matteo Marchetti di Schio (Scatragli-Moro)

RETI: 50’ e 67’ Frattesi, 79’ Lautaro Martinez

NOTE:Ammoniti Cacace, Bastoni. Espulso Goglichidze al 31′

EMPOLI – Prima vera sconfitta sonora di stagione per l’Empoli contro l’Inter che torna a rincorrere il Napoli capolista.

Partita comunque equilibrata per la prima mezz’ora, con Vasquez che risponde presente quando chiamato in causa. La svolta, dopo un gol annullato a Darmian, poco dopo la mezz’ora: Goglichidze entra duro su Thuram e il suo intervento al Var diventa rosso.

In inferiorità numerica nella ripresa l’Empoli va prima vicino al vantaggio su punizione di Fazzini, quindi capitola: in un quarto d’ora Frattesi confeziona una doppietta, l’Empoli non ha più la forza di reagire e la gara si conclude con il tris di Lautaro Martinez.

Non c’è tempo di rifiatare per gli azzurri: lunedì 4 novembre alle 18,30 al Castellani arriva il Como.