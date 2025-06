Empoli, è Guido Pagliuca il nuovo allenatore

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – L’Empoli Fc ha ufficializzato la nomina del nuovo allenatore della prima squadra: sarà Guido Pagliuca a guidare gli azzurri.

Il tecnico, originario di Cecina e nato il 17 febbraio 1976, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027.

La scelta di Pagliuca rappresenta una precisa scommessa sul suo talento e sulla sua comprovata capacità di ottenere risultati, in particolare nelle categorie inferiori. La sua carriera da allenatore ha preso il via nei settori giovanili di Rosignano Sei Rose e Cecina, club che nel 2007 gli ha affidato la guida della prima squadra in serie D.

Nel 2010 arriva la svolta con il Borgo a Buggiano, dove ottiene immediatamente la promozione tra i professionisti. Un altro momento significativo si registra nella stagione 2013/14, quando conduce la Lucchese alla vittoria del campionato di serie D, centrando così un’ulteriore promozione.

Dopo aver guidato diverse squadre tra serie C e D – tra cui Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano – nel 2019 Pagliuca approda in serie B come vice della Cremonese. In seguito torna in panchina come primo allenatore con la Pianese in serie D, per poi proseguire il suo percorso alla guida di Lucchese e Siena in serie C.

Il punto più alto della sua carriera recente arriva nell’estate 2023, quando viene chiamato a guidare la Juve Stabia. Con il club campano, ottiene una storica promozione in serie B e chiude la stagione al quinto posto, qualificandosi ai playoff.

La dirigenza dell’Empoli ripone grande fiducia nell’esperienza e nell’approccio vincente di Pagliuca, auspicando che possa infondere nuovo slancio alla squadra in vista delle prossime sfide stagionali.