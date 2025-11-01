Chiavari in festa, l’Entella ritrova la vittoria: Empoli mai in partita

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIAVARI – A Chiavari finisce 1-0 grazie al sigillo di Tiritiello, ancora una volta decisivo in zona gol. Gara intensa, combattuta e ricca di episodi, con la squadra ligure che ha mostrato personalità e gioco, mentre l’Empoli ha faticato a trovare ritmo e idee.

L’avvio è tutto di marca biancoceleste. L’Entella parte forte, pressa alta e reclama anche un rigore per una presunta spinta su Pellegri, ma l’arbitro Mariani e il VAR lasciano correre.

Le prime occasioni portano la firma di Russo e Parodi, con tiri che fanno tremare la difesa toscana. L’Empoli si affaccia in avanti solo al 18’ con Moruzzi, ma la conclusione manca di precisione.

A metà tempo l’Entella colpisce una traversa con Fumagalli, su punizione magistrale che fa esplodere il “Comunale”. La squadra di Dionisi non trova contromisure e chiude la prima frazione in affanno, salvata più volte da Fulignati, il migliore dei suoi.

Nella ripresa il copione non cambia.

Fulignati tiene in piedi l’Empoli con tre interventi straordinari su Marconi, Franzoni e Fumagalli, ma la spinta ligure resta costante. L’Empoli prova a cambiare volto con gli ingressi di Shpendi e Popov, ma la squadra non reagisce: tanto possesso sterile, poca profondità.

La Virtus Entella invece continua a crederci. Tiritiello sfiora il gol di testa al 71’, poi finalmente, all’86’, arriva la svolta.

Su punizione di Fumagalli, il difensore si inserisce con tempismo perfetto e di destro batte Fulignati: è 1-0, quinto centro stagionale per un centrale con numeri da attaccante.

L’Empoli tenta un assalto finale con Ignacchiti, ma Colombi blocca facilmente. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria dei liguri, la prima dopo settimane di buone prestazioni non premiate dal risultato.

Per l’Entella, una serata di riscatto e concretezza. Per l’Empoli, invece, una prova opaca che conferma un momento complicato, nonostante gli sforzi del tecnico Dionisi di scuotere la squadra.

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1)

: Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (83′ Nichetti), Benali (63′ Karic), Dalla Vecchia (94′ Portanova), Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Russo (63′ Debenedetti). All. Chiappella.

EMPOLI (3-5-1-1): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Moruzzi, Belardinelli (69′ Degli Innocenti), Yepes(89′ Bianchi), Ghion (70′ Ignacchiti), Carboni; Ilie (60′ Popov), Pellegri (60′ Shpendi). All. Dionisi.

RETI: 86′ Tiritiello (VE).

NOTE: Ammoniti: Tiritiello (VE), Belardinelli (E), Di Mario (VE).