16.1 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Saporiti illude l’Empoli, ma il Genoa rimonta e chiude i conti

Una partita ricca di emozioni: vantaggio iniziale ospite, reazione immediata e sorpasso con carattere. I rossoblù accedono al turno successivo contro l'Atalanta

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Genoa Empoli
Foto di: IG / Empoli
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GENOVA – Il Genoa supera l’Empoli 3-1 e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia. Gara intensa al Ferraris, con i toscani avanti al 12’ grazie a Saporiti, autore di una punizione perfetta che sorprende Leali. La risposta rossoblù arriva subito: al 15’ Frendrup sfrutta un filtrante di Colombo e batte Perisan con un rasoterra preciso.

Il primo tempo si chiude in equilibrio, ma non senza emozioni. L’Empoli sfiora il gol con Guarino di testa, mentre il Genoa ci prova con Gronbaek da calcio piazzato e con Colombo che non trova la porta.

Nella ripresa il Genoa alza i ritmi. Al 56’ arriva il raddoppio: cross di Martin, sponda di Venturino e colpo di testa vincente di Marcandalli, che svetta più in alto di tutti.

L’Empoli non molla e cerca spazi con Shpendi e Saporiti, ma al minuto 83 la partita si chiude: tiro di Stanciu respinto, pasticcio difensivo e palla rimessa al centro da Thorsby. Ekhator, appena entrato, insacca a porta vuota per il definitivo 3-1.

Nel finale brivido per i rossoblù: Moruzzi rischia l’autogol con un retropassaggio insidioso, ma Perisan salva in extremis. Poi solo applausi per un Genoa che, dopo un avvio complicato, ha saputo imporsi con carattere e qualità.

Il tabellino

Genoa . Empoli 3-1
GENOA (4-2-3-1)

: Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (66′ Masini), Stanciu (84′ Fini); V. Carboni, Messias (46′ Venturino), Grønbæk (66′ Thorsby); Colombo (60′ Ekhator). All. Vieira.
EMPOLI (3-5-2): Perisan; Obaretin, Guarino, Carboni (59′ Zanaga); Ebuehi (67′ Indragoli), Yepes (67′ Ignacchiti), Belardinelli, Moruzzi; Ilie, Saporiti (81′ Campaniello); Popov (59′ Shpendi). All. Pagliuca.
RETI: 12′ Saporiti (E), 15′ Frendrup (G), 56′ Marcandalli (G), 83′ Ekhator (G).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17 °
15.6 °
87 %
1.5kmh
40 %
Gio
16 °
Ven
20 °
Sab
23 °
Dom
24 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati