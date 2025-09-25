Genoa-Empoli, sfida da non perdere nei sedicesimi di Coppa Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

GENOVA – Oggi (25 settembre) alle 18,30 lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospita la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Genoa ed Empoli. In palio c’è l’accesso agli ottavi contro l’Atalanta, in programma a Bergamo il 3 o il 17 dicembre.

Il Genoa di Patrick Vieira nel turno precedente ha vinto 3-0 contro il Vicenza a Marassi. A segno Valentin Carboni, l’autogol di Benassai e Stanciu. Tra i giocatori chiave spiccano Carboni, giovane talento argentino, e Stanciu, regista esperto autore di un gran gol nel turno precedente.

L’Empoli di Guido Pagliuca ha superato la Reggiana ai rigori (3-0) dopo l’1-1 nei 90 minuti. Tra i protagonisti emerge anche Bogdan Popov, classe 2007, autore di 4 gol nelle prime 3 giornate di Serie BKT, tra cui una doppietta all’esordio contro il Padova.

La squadra vincente sfiderà l’Atalanta negli ottavi a Bergamo.