18 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Genoa-Empoli, sfida da non perdere nei sedicesimi di Coppa Italia

Una partita da seguire con attenzione, i rossoblù e i toscani si contenderanno il passaggio al turno successivo con l'Atalanta

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Pesacara Empoli
Foto di: FB / Empoli
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GENOVA – Oggi (25 settembre) alle 18,30 lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospita la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Genoa ed Empoli. In palio c’è l’accesso agli ottavi contro l’Atalanta, in programma a Bergamo il 3 o il 17 dicembre.

Il Genoa di Patrick Vieira nel turno precedente ha vinto 3-0 contro il Vicenza a Marassi. A segno Valentin Carboni, l’autogol di Benassai e Stanciu. Tra i giocatori chiave spiccano Carboni, giovane talento argentino, e Stanciu, regista esperto autore di un gran gol nel turno precedente.

L’Empoli di Guido Pagliuca ha superato la Reggiana ai rigori (3-0) dopo l’1-1 nei 90 minuti. Tra i protagonisti emerge anche Bogdan Popov, classe 2007, autore di 4 gol nelle prime 3 giornate di Serie BKT, tra cui una doppietta all’esordio contro il Padova.

La squadra vincente sfiderà l’Atalanta negli ottavi a Bergamo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18 ° C
18.6 °
16.5 °
75 %
1kmh
75 %
Gio
19 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati