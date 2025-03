Impresa dell’Use Scotti Rosa: è sua la Coppa Italia di serie A2

Getting your Trinity Audio player ready...

Costa Masnaga – Use Scotti Rosa 74-75 (18-25, 39-41, 53-59)CLV LIMONTA COSTA MASNAGA

: Penz 15, Osazuwa 16, Kaczmarczyk 4, Motta, Crowder 17, Cibinetto 6, Gorini 2, N’Guessan 11, Bonomi 3, Serra ne. All. Andreoli (ass. Rossi / Ranieri)

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 15, Colognesi 14, Castellani 13, Antonini, Vente 6, Leghissa ne, Ruffini 10, Samoylych ne, Ianezic 17, Ndiaye, Chelini ne, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’impresa è servita: l’use Scotti Rosa è sul tetto d’Italia.

Per la prima volta una giocatrice biancorossa alza al cielo la Coppa Italia dopo una tre giorni incredibile conclusa con la vittoria per 75-74 su Costa Masnaga. In quel punticino ci sono tante cose: quindici anni di gestione Alessio Cioni, le tante giocatrici nate e cresciute nel vivaio ed arrivate in prima squadra, una di queste, Irene Ruffini, che alza al cielo la Coppa, il lavoro fatto dalla società in tutti questi anni, la crescita esponenziale del movimento, il talento delle protagoniste di questa indimenticabile tre giorni rosetana e la compattezza del gruppo come i valori di casa Use impongono.

Sul podio c’è la mvp Giulia Ianezic, ma in quel premio ci sono tutte le compagne, ognuna delle quali ha dato il proprio contributo a centrare questo storico traguardo. Un ultimo dato a legittimare la vittoria è il 3 su 3 che, fino a questo punto della stagione, la Scotti vanta su Costa Masnaga. Ce n’è abbastanza perchè questa giornata venga ricordata come una pagina di storia sportiva della nostra città.

Di Osazuwa il primo canestro mentre sono Tarkovicova e Colognesi a spazzare via l’inevitabile nervosismo iniziale da finalissima. Si deve a loro il 7-13 iniziale col quale la Scotti presenta le sue credenziali. Si mettono in ritmo anche Castellani e Ruffini entrambe con cinque punti (15-23) ed al 10′ siamo 18-25 con due liberi ancora di Castellani. Una tabellata dall’arco di Tarkovicova riapre i giochi e conferma la brillantezza dell’attacco biancorosso. Ianezic pesca Vente sotto le plance per il 24-32 che porta al minuto lombardo. Ancora la lituana timbra il più 10 (24-34) di metà frazione, prima di una fase difficile, piccole sbavature che fanno riavvicinare le lombarde fino al 32-34. Qui la tripla di Ianezic non ferma l’energia di Costa che tocca il 36-37. Con le unghie, i denti e soprattutto la quarta tripla su cinque tentativi di Tarkovicova (37-41) la Scotti resta avanti ed a metà siamo 39-41.

Giusto il tempo di ripartire e Osazuwa impatta provocando la pronta risposta di Ruffini e dell’ottima Castellani: 42-49, si respira. Ianezic in penetrazione mette il 42-51 e causa il primo timeout dopo l’intervallo. Costa cerca di restare aggrappata alla partita e, sul 49-51 al 7′, è stavolta coach Cioni a fermare il gioco visto il 7-0 subito. Ndiaye provoca il quarto fallo di Kaczmarczyk ma Penz, con un gioco da tre punti, porta avanti Costa: 52-51. Torna in campo Colognesi ed è la prima volta che l’Use Rosa sembra soffrire l’energia avversaria. Colognesi impatta e Ianezic, ancora lei, a mettere due triple che pesano come macigni: 53-59 al 30′.

Tarkovicova va subito in lunetta e ne mette uno (53-60) ed ecco un altro momento importante con Casini che ruba palla e serve Colognesi: 56-64 e minuto lombardo. Costa torna sul 64 pari ed il sorpasso arriva dalla lunetta: 66-64. Tornano in campo Casini e Vente ma qualcosa in attacco si è inceppato e, per fortuna, l’Use Rosa tiene botta in difesa. La partita entra nella fase decisiva e Ianezic mette cinque punti: 67-69. Ruffini va in lunetta per due liberi ed è glaciale (67-71). Lo stesso fa poi Osazuwa (69-71) prima che la solita Ianezic, ormai caldissima, segni il 69-73. Ancora Osazuwa per il 71-73 al 9′ e, dopo alcuni errori, Ruffini mette il libero del 71-74. Sull’errore nel secondo si accende una mischia a rimbalzo dalla quale esce vincitrice Ianezic che subisce fallo e mette anche lei un libero 71-75.

Pare finita ma Cibinetto, di tabellone, trova la bomba del 74-75. Coach Cioni chiama minuto quando manca poco più di un secondo. Alla ripresa fallo su Colognesi che sbaglia il primo e, volutamente, il secondo. Sul rimbalzo le mani di Vente, sulla Coppa quelle dell’Use Rosa Scotti. È il momento del trionfo.

Dopo il 40′

“Sono strafelice, dopo questi splendidi anni mancava questo trofeo e l’abbiamo conquistato”. Coach Alessio Cioni è al settimo cielo. Dopo il salto dalla serie B regionale alla massima categoria, dopo un sesto posto in A1, ecco che nel suo palmares biancorosso mette ora un trofeo che la società mai aveva conquistato prima: la Coppa Italia. “Alleno un gruppo incredibile – prosegue – è un piacere lavorare con queste ragazze che, dove non arrivano con la tecnica, arrivano col cuore. È la vittoria del gruppo, di tutto lo staff che lavora giorno dopo giorno, della società. La finale è stata magari più brutta delle altre partite, ma in simili gare è una cosa normale. Abbiamo vinto la partita contro una squadra del valore di Costa e, per quanto fatto in questi tre giorni, direi che ce la siamo meritata. È la vittoria di tutti ed un pensiero voglio rivolgerlo ad Elisa Leghissa che è stata con noi e che purtroppo nei prossimi giorni dovrà operarsi alla spalla. Ianezic mvp? Giulia è forte, è la nostra arma dalla panchina e lei sa bene che per noi è determinante”.

“Un plauso – conclude – va anche alle ragazze empolesi che ci sono in questo gruppo, le ragazze nate e cresciute nel nostro vivaio ed arrivate alla prima squadra. Una di queste, Irene Ruffini, ha alzato al cielo la Coppa. Questo vuol dire che c’è un lavoro di programmazione dietro ed è una cosa che non può che fare piacere e renderci orgogliosi”.