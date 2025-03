Impresa Use Scotti Rosa. Batte Mantova ed è in semifinale di Coppa Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

Use Scotti Rosa – San Giorgio Mantova 77-55 (21-18, 41-33, 56-46) USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 21, Colognesi 20, Ruffini 2, Castellani 8, Antonini 1, Leghissa ne, Samoylych, Ianezic 7, Ndiaye 4, Chelini, Casini 3, Vente 11. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta 4, llorente 9, Fiorotto 4, Fusari 11, Orazzo 17, Dell’Olio 5, Cremona 3, Ramò 2, Cavazzuti, Ndiaye. All. Logallo (ass. Purrone, Gianfreda)

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una impresa da circoletto rosso nella storia del club. L’Use Scotti Rosa è in semifinale di Coppa Italia di serie A2.

A Roseto degli Abruzzi arriva una vittoria capolavoro per 77-55 Mantova, la capolista dell’altro girone di serie A2 di basket.

La squadra di coach Alessio Cioni vive momenti alterni durante l’arco dei quaranta minuti ma ha il merito di restare sempre unita, non mollare mai e trovare soprattutto nella difesa la forza di reagire e prendere in mano la gara nel parziale finale. Il 21-9 dei dieci minuti conclusivi fotografa meglio di tanti discorsi quanto detto ed ancora una volta è nella forza del gruppo che la Scotti poggia per togliersi una gran bella soddisfazione in attesa di giocarsi la semifinale. In un quadro simile è quasi ingeneroso parlare delle singole perché, accanto a chi balza agli occhi per i ventelli personali (Tarkovicova e Colognesi) ci sono tutte le altre che, in un modo o nell’altro, portano il loro mattoncino per costruire la casa. In una frase: la vittoria di tutte.

Tarkovicova è la più ispirata con due triple ai primi due tentativi mentre va a bersaglio anche Castellani: 11-9 a metà parziale. Finalmente la palla arriva anche in zona Vente con un gioco da tre punti che vale il 14-9. La Scotti c’è e prova anche ad allungare con Ndiaye per il 21-13 che al 10′ diventa 21-18 grazie al 5-0 di parziale delle mantovane. Di fatto si ricomincia in parità e si riparte ancora con Tarkovicova e Ndiaye che si fa sentire in attacco. Colognesi riprova a scappare (35-26) e sul primo vantaggio in doppia cifra di Vente ecco il minuto lombardo: 37-26.

È il momento migliore della biancorosse che vanno al riposo sul 41-33 con buone percentuali al tiro. Dallo spogliatoio esce meglio Mantova che, con due triple di Orazzo ed un appoggio di Llorente, impatta a 41 ed obbliga coach Cioni al minuto. Fusari sorpassa ed il parziale aperto a cavallo fra i due tempini è 0-10. Finalmente ecco la tripla di Colognesi ed a metà siamo pari a 46. La Scotti torna in partita e soprattutto torna ad allungare con la solita coppia Tarkovicova-Castellani e con una difesa che ricomincia a mordere: 53-46.

Colognesi a segno per il 56-46 del minuto 30. Vente continua a tenere nella morsa Mantova con 4 punti consecutivi (60-46) e, quando Ianezic mette il 62-46, si comincia a crederci davvero.

Dopo quasi 4 minuti Mantova si sblocca con Fietta ma siamo al momento decisivo. Tarkovicova dall’arco per il 67-49 e subito dopo gioco da 3 punti di Colognesi e più 21: 70-49 e parziale di 14-3. Dalla cima della montagna comincia la discesa verso il traguardo e le prime a lanciarsi giù sono Vente e Colognesi: 74-49 del minuto 7.