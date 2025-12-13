Fulignati non basta: l’Empoli crolla sotto i colpi di una super Juve Stabia

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELLAMMARE DI STABIA – È una Juve Stabia padrona del campo quella che esce tra gli applausi del Menti. I campani superano l’Empoli con un netto 2-0, frutto di una prestazione intensa e di qualità. I toscani, apparsi in difficoltà per lunghi tratti, non sono mai riusciti a imporre il proprio gioco.

L’avvio è tutto di marca gialloblù. Già all’11’ Cacciamani spaventa Fulignati, costringendolo al corner. È il preludio al gol. Un minuto dopo, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Maistro, si accende una mischia. Giorgini è il più lesto e da terra trova la deviazione vincente per l’1-0. L’Empoli accusa il colpo. Al 21′ serve un super Fulignati per evitare il tracollo: il portiere compie un doppio miracolo ravvicinato su Mosti e Carissoni.

La sfortuna si abbatte sugli ospiti alla mezz’ora. Saporiti alza bandiera bianca per infortunio, lasciando il posto a Rares Ilie. Il primo tempo si chiude tra scintille e nervosismo, ma con i padroni di casa meritatamente avanti.

Nella ripresa l’Empoli prova a cambiare volto. Dentro Pellegri e Ghion, ma perde subito anche Lovato per un problema alla caviglia. La Juve Stabia ne approfitta e colpisce ancora. Al 63′ l’azione è da manuale. Scambio Candellone-Maistro, cross morbido e inserimento perfetto di Carissoni che di petto insacca il 2-0.

La reazione toscana è nervosa e sterile. L’episodio chiave arriva al 72′. Shpendi va giù in area, ma per l’arbitro è simulazione. Il Var conferma la decisione: niente rigore e giallo per l’attaccante. Nel finale, la squadra di Abate gestisce il possesso e congela il risultato fino al recupero. Una vittoria che non fa una piega.

Il tabellino

JUVE STABIA (3-5-1-1)

: Confente; Bellich, Giorgini, Stabile (59′ Varnier); Carissoni, Mosti (67′ Burnete), Leone (82′ Baldi), Correia, Cacciamani (82′ Ciammaglichella); Maistro (67′ Pierobon); Candellone. All. .

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato (60′ Carboni), Guarino, Obaretin; Elia (60′ Ceesay), Degli Innocenti (57′ Ghion), Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti (28′ Ilie); Nasti (57′ Pellegri). All. Dionisi.

RETI: 12′ Giorgini (JS), Carissoni (JS).

NOTE: Ammoniti: Fulignati (E), Correia (JS), Shpendi (E), Cacciamani (JS), Leone (JS), Giorgini (JS).