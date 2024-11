Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Lecce-Empoli, D’Aversa: “Ambiente molto caldo. Sarà dura”

Lecce-Empoli venerdì 8 novembre alle ore 20.45 al ‘Via del Mare’ tra Lecce di Gotti ultimo in classifica a quota 8 punti ed Empoli dell’ex D’Aversa a quota 14 punti con tanto di difesa tra le migliori del campionato di serie A.

D’Aversa ex tecnico Lecce e dal Lecce esonerato la scorsa stagione con tanto di quattro giornate di squalifica, poi scontate con l’Empoli a inizio campionato.

Anticipo 12esima giornata di serie A diretto da Juan Luca Sacchi di Macerata. Pietro Dei Giudici di Latina e Giuseppe Perrotti di Campobasso gli assistenti; Francesco Cosso di Reggio Calabria il IV ufficiale; Lorenzo Maggioni di Lecco il Var e Federico La Penna di Roma 1 l’Avar.

Out il centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini, in tribuna per la partita vinta dai toscani in casa contro il Como per 1-0.

Si tratta di una lesione al bicipite femorale sinistro di medio-basso grado

Fazzini dovrà stare lontano dal campo almeno fino a dopo la sosta di campionato per le Nazionali.

L’Empoli ha fermi per infortunio anche altri due giocatori della formazione titolare: Grassi e Esposito

Gotti: “Le difficoltà della gara con Empoli sono le stesse delle altre, loro verranno a giocare con la testa libera e spensieratezza. La stiamo preparando al meglio, a seconda delle loro e delle nostre caratteristiche”.

D’Aversa: “Ho parlato alla squadra spiegando che è uno stadio che spinge molto, con quasi 30mila persone. Ricordo belle emozioni in alcune delle nostre rimonte dello scorso anno. Dopo l’esonero sono rimasto a Lecce perché i miei figli studiavano lì e anche perché comunque mi sono legato a molte persone. E’ un ambiente caldo, ma non sarà D’Aversa contro il Lecce, ma Empoli contro Lecce e io alleno i toscani adesso. In casa hanno vinto contro Cagliari, Verona e fino al 90′ anche contro il Parma. Sarà una partita dura“.

Per D’Aversa è il primo ritorno a Lecce dopo squalifica ed esonero: “Vorrei che mi si ricordasse non soltanto per quel gesto. Ho in mente tanti aspetti positivi. Il Lecce ha cambiato il sistema di gioco. Sono compatti, noi dobbiamo ragionare sui loro pregi e cercare di evidenziare quei difetti che ci mostreranno. Hanno giocatori di gamba, dobbiamo essere lucidi, tecnicamente validi e bravi a vincere i duelli”.

Empoli fra le migliori difese del campionato: “E’ un aspetto molto importante, non soltanto per chi si vuole salvare ma anche per coloro che vogliono vincere lo scudetto. Quello che secondo me dobbiamo migliorare è che la stessa determinazione che mettiamo in fase difensiva dobbiamo metterla anche in quella offensiva”.