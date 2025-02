Empoli ko con il ‘nuovo’ Milan. D’Aversa: “Abbiamo giocato con coraggio”

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Milan 0-2EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (28’ Goglichidze); Gyasi, Henderson (70’ Kouamè), Grassi (80’ Bacci), Pezzella; Esposito (80’ Konatè), Cacace; Colombo (70’ Zurkowski). A disposizione: Silvestri, Seghetti; Sambia, Tosto, Falcusan, Gravelo. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana (46’ Pulisic), Reijnders (69’ Thiaw), Jimenez (46’ Leao); Abraham (46’ Gimenez), Joao Felix (84’ Terracciano). A disposizione: Sportiello, Torriani; Chukwueze, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Sottil. Allenatore: Sergio Conceicao.

ARBITRO: Pairetto di Brindisi (Rossi-Yoshikaea)

RETI: 68’ Leao, 76’ Gimenez

NOTE: Ammoniti Joao Felix, Grassi, Gimenez. Espulsi Tomori al 55′ e Marianucci al 65′

EMPOLI – Continua la serie nera dell’Empoli, che ha collezionato due punti nelle ultime nove partite.

Contro il Milan la squadra di D’Aversa regge più di un’ora e non demerita, soprattutto nel primo tempo in cui gli azzurri colgono anche un palo con Colombo.

Nella ripresa Sergio Conceicao inserisce il nuovo acquisto Gimenez e Leao e il risultato si sblocca, con i rossoneri che tirano un sospiro di sollievo dopo l’espulsione di Tomori per doppia ammonizione (la seconda molto contestata perché il fallo avvenuto su Colombo in fuorigioco). Anche l’Empoli rimane in dieci per un fallo di reazione di Marianucci e tre minuti dopo Leao su cross di Pulisic firma il vantaggio ospite. Otto minuti dopo è Gimenez, ancora servito da Pulisic, a fare il 2-0.

Partita chiusa e per l’Empoli da registrare un altro ko.

“Anche oggi la prestazione i ragazzi l’hanno fatta – ha dichiarato mister D’Aversa a fine gara –, abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo giocato con coraggio, ma non siamo riusciti a gestire la superiorità numerica. E certi purtroppo episodi condizionano la partita, dobbiamo far tesoro degli errori commessi ed andare avanti. Paghiamo il fatto di avere tanti infortuni, magari non ci sono i risultati, ma sotto l’aspetto delle prestazioni non siamo mai venuti meno”.

“Siamo molto amareggiati – ha dichiarato Mattia De Sciglio, ex della partita –, perché la prestazione e l’impegno ci sono stati, non possiamo recriminare niente da questo punto di vista. Il Milan non aveva creato praticamente nulla, abbiamo fatto una partita di grandissima intensità, con l’occasione clamorosa di Colombo che ha colpito il palo. Purtroppo c’è stato l’episodio, che non possiamo permetterci contro il Milan perché queste squadre, in particolare in parità numerica, hanno giocatori che ti possono tirare fuori la giocata come poi è successo. Dobbiamo continuare a lavorare, è l’unica che possiamo fare in questo momento”.