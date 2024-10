Getting your Trinity Audio player ready...

Parma-Empoli, D’Aversa: “Loro forti. Dobbiamo stare molto attenti”

Parma-Empoli allo stadio Tardini domenica 27 ottobre alle ore 12.30.

Partita valida per la nona giornata del campionato di serie A diretta da Federico La Penna di Roma 1. Assistenti Alessandro Giallatini di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2. Alessandro Prontera di Bologna il IV ufficiale. Valerio Marini di Roma 1 il Var e Giacomo Camplone di Pescara l’Avar.

Empoli di Roberto D’Aversa, ex tecnico del Parma, a quota 10 punti, reduce dal ko con applausi per la prestazione con Lazio e Napoli dopo le prime sei giornate imbattuta.

Parma di Fabio Pecchia a quota 7 punti reduce dai pareggi con Como e Bologna.

Fabio Pecchia: “Affrontiamo una squadra che con numeri alla mano è la seconda miglior difesa del campionato, quindi l’impegno è di scardinare un gruppo, di una squadra che ha una gran bella organizzazione, che dietro ha del lavoro e si trova in classifica per merito. Non solo la partita con il Napoli, ma anche quella a Roma con la Lazio è stata complicata e l’hanno persa solo nel finale. Ho sempre visto una squadra con un’idea precisa, chiara, e quindi complimenti. Il campo parla per D’Aversa, il lavoro è sul campo, per noi la partita sarà saper palleggiare, aggredire e riaggredire. Mantenere e giocare in velocità, sfruttare la qualità in mezzo al campo e davanti”.

Su D’Aversa: “La storia di Roberto è più importante della mia, a Parma. Ha vinto due campionati, ha fatto due salvezze importanti in Serie A, fa parte di questa storia. Mi piacerebbe seguire il suo percorso, in un club così ambizioso, con una storia importante, perché far parte di un club è sempre motivo di grande soddisfazione. Ognuno fa quello in cui crede, ci sono tanti modi per vincere. L’Empoli è una squadra con idee chiare e precise, in tutti i suoi calciatori, non è solo difesa e ripartenza. Considerata la stagione passata, la squadra è di qualità e il lavoro è ancora di più. Le cose le fa con una certa convinzione”.

Roberto D’Aversa: “Ritorno in uno stadio dove sono stato quattro anni. Ci sono persone che mi hanno permesso di fare quello che si è fatto. Quando vivi quattro anni in una città crei dei legami. Penso a Marco Ferrari, Paolo Pizzarotti, Pietro Pizzarotti, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Guido Barilla, Giampaolo Dallara, il direttore Daniele Faggiano, il team manager Alessio Cracolici con cui mi sento spesso, Riccardo Gatto, Alessio Paini, Rino Soda e Matteo Priori e Vito Laudadio. Detto questo, sono un avversario e l’obiettivo è di riprenderci quello che ci è sfuggito con il Napoli. Il Parma ha giocatori di gamba e qualità, sono giovani. Dovremo stare molto attenti”.

Su Pecchia: “Sono contento per Fabio, è un bravo allenatore ed un bravo ragazzo, sono felice che abbia rinnovato. Gli auguro il meglio per tutto, escluso domani alle 12.30. Venendo al calendario, abbiamo 4 gare in due settimane. Ragioniamo solo su quella di domani poi man mano sulle altre. Mi rende felice che utilizzerò gran parte della rosa, i ragazzi potranno mostrare le loro qualità”.

Sul Parma: “Lavorano tanto con i giovani, hanno fatto investimenti importanti e su giocatori forti. Non affronteremo una piccola squadra ma una squadra forte, dobbiamo ragionare come se avessimo davanti una grande. Faranno la partita per vincere. Le gare vanno analizzate, vero che l’ultima vittoria è stata con il Milan ma ci sono gli episodi da considerare e nel calcio non sempre i risultati rispecchiano le prestazioni. Noi dovremo essere determinati ed avere più voglia di vincere dell’avversario”.