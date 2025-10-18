Prevenzione al femminile, l’Empoli aderisce all’Ottobre Rosa

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’Empoli Fc rinnova il proprio impegno accanto alle donne e alle associazioni che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca.

Anche quest’anno, il club azzurro è in prima linea per sostenere la cultura della prevenzione e promuovere azioni concrete a favore del benessere femminile.

Nel corso del mese avvia una speciale collaborazione con la Clinica Leonardo, dedicata a tutte le donne abbonate e a tutte le donne che acquisteranno il biglietto per le prossime due gare casalinghe al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro Venezia (domenica 19 ottobre alle 17.15) e Sampdoria (martedì 28 ottobre alle 20.30).

Grazie a questa iniziativa, sarà possibile accedere a una selezione di prestazioni dedicate alla Prevenzione Donna con scontistica del 10 per cento sul listino della Clinica Leonardo: check up esami di Laboratorio Donna; visita senologica con ecografia mammaria; pacchetto ginecologico (visita, ecografia pelvica transvaginale, pap test); pacchetto cardiologico (visita, elettrocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco); visita endocrinologica con ecografia tiroidea

Un gesto concreto per promuovere la salute femminile e incoraggiare la prevenzione come strumento di tutela e consapevolezza.

Per accedere a queste prestazioni, le abbonate azzurre e coloro che acquisteranno il biglietto per le singole gare potranno richiedere il coupon speciale recandosi all’Empoli Store di piazza della Vittoria oppure contattando il club su WhatsApp al numero 379.1260302 o via email all’indirizzo segreteria@empolifc.com.

Inoltre, in occasione delle tre gare rimanenti del mese di ottobre (contro Venezia, Modena e Sampdoria), la prima squadra azzurra scenderà in campo con un segno distintivo rosa sulle proprie divise, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie.

Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.

“Siamo felici di poter legare il nome dell’Empoli a un’iniziativa che parla di salute, prevenzione e vicinanza alle donne – afferma Rebecca Corsi, amministratrice delegata e vicepresidente azzurra –. L’Ottobre Rosa è un’occasione significativa per unire sport, solidarietà e consapevolezza, e per diffondere messaggi di valore che vanno oltre il campo. Indossare sulle nostre maglie un segno rosa è un gesto simbolico, ma racchiude la volontà concreta di lanciare un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità sociale. Siamo altrettanto orgogliosi della collaborazione con la Clinica Leonardo, una realtà del territorio che condivide con noi valori di attenzione, cura e impegno verso la comunità: insieme vogliamo ricordare quanto sia importante la prevenzione e quanto possa fare la differenza per la salute di ogni donna”.