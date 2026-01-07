3.4 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Empoli, doppia tegola dall’infermeria: stop per Indragoli e Saporiti

Bollettino medico negativo: il difensore ha un guaio muscolare, il compagno soffre all'articolazione

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
EMPOLI – Non arrivano buone notizie per lo staff tecnico azzurro. L’Empoli ha reso noti gli esiti degli accertamenti clinici a cui sono stati sottoposti due calciatori della rosa, costretti a fermarsi per problemi fisici.

Per Gabriele Indragoli la diagnosi evidenzia un guaio muscolare. Gli esami hanno confermato una lesione di medio-basso grado al muscolo ileopsoas destro. Diversa la natura dell’infortunio per Edoardo Saporiti. Il giocatore deve fare i conti con una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra, un problema che interessa l’articolazione e richiede prudenza.

La società fa sapere che entrambi gli atleti hanno già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico. Resta l’incognita sui tempi di recupero. Al momento è impossibile stabilire una data precisa per il rientro in gruppo: il quadro clinico sarà monitorato giorno per giorno per valutare l’evoluzione delle terapie.

© Riproduzione riservata

