EMPOLI – Udinese-Empoli, D’Aversa: “Gara difficile. Servono personalità e determinazione”

Udinese-Empoli domenica 16 febbraio alle ore 15.

Partita valida per la 25esima giornata di serie A diretta da Daniele Doveri di Roma 1. Assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Andrea Niedda di Ozieri. Antonio Giua di Olbia il IV ufficiale. Davide Ghersini di Genova il Var e Marco Guida di Torre Annunziata Avar.

Udinese di Kosta Runjaic a quota 30 punti in classifica

Empoli di Roberto D’Aversa a quota 21 punti.

Empoli con i neo arrivati Viktor Kovalenko e Marco Silvestri.

Roberto D’Aversa: “I ragazzi sono sempre andati in campo consapevoli dell’importanza del risultato, ci attende una gara fuori casa in cui c’è la volontà di fare risultato contro una squadra che è decima in classifica. Ovvio, mano a mano che ci si avvicina alla fine del campionato e più i punti cominciano a diventare pesanti. L’Udinese ha fatto un risultato importante a Napoli, per riuscirci devi avere qualità fisiche e tecniche. Sono una squadra che ha fisicità, lo ricordo anche all’andata. Il campo ha dimostrato che se giochiamo con l’obbligo della prestazione e non del risultato allora possiamo fare bene. L’Udinese ha cambiato sistema di gioco, poi quanto possa incidere l’aspetto tattico sul risultato di domani la percentuale è molto più bassa dal modo in cui si interpreta la gara. Noi dobbiamo ragionare sulle qualità importanti dei calciatori dell’Udinese e sfruttare i difetti che hanno. Servirà essere propositivi, avere personalità, il risultato è conseguenza della prestazione e degli episodi, che dovremo fare in modo possano girare dalla nostra parte”.

“Loro sono una squadra molto fisica, lo abbiamo pagato caro all’andata in una situazione di palla inattiva. Ma descrivere l’Udinese solo così sarebbe un errore di sottovalutazione. Hanno qualità in avanti e in mezzo al campo, noi dobbiamo rispettare l’avversario e non temerlo, perché non dobbiamo tenere nessuno. Sarà una gara difficile, dovremo metterci la voglia e la determinazione della squadra che è più indietro in classifica e vuole risalire posizioni”.

“Non voglio sentire parlare di emergenza, eliminerei questa parola. Non creiamo alibi, siamo nella situazione in cui siamo. L’emergenza può richiamare al numero degli infortuni”