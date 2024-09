Una ‘camminata’ per conoscere i lavori in cantiere per lo stadio Castellani di Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Prosegue il percorso partecipativo in vista dei lavori per il nuovo stadio Castellani di Empoli.

Si svolgerà per le vie del quartiere Serravalle il prossimo appuntamento di StadioInsieme 2024. Sarà infatti una Camminata collettiva di esplorazione dell’area quella che prenderà piede giovedì 12 settembre dalle 17 alle 19.30 (ritrovo al Green Bar alle 16.45).

Dopo il primo incontro nella sala Hospitality del Carlo Castellani – Computer Gross Arena, è tempo di scendere in strada per vedere con i propri occhi i luoghi della proposta di ristrutturazione e riqualificazione dello stadio avanzata dalla società calcistica Empoli Fc. La passeggiata sarà l’occasione per cittadini, tecnici e facilitatori di evidenziare e discutere sul posto le questioni più rilevanti nel progetto di trasformazione.

Il percorso si struttura così: dopo la partenza dal Green Bar, si attraverserà il parcheggio del parco per proseguire lungo via Serravalle per San Martino. Dopo un breve tratto di via delle Olimpiadi, verrà percorsa tutta via della Maratona, seguendo il perimetro del Sussidiario per poi passare alla Curva Nord. Ci sarà anche una breve incursione proprio all’interno dello stadio, per poter confrontare le proposte su carta con l’attuale conformazione impianto. Una volta fuori dallo stadio, si concluderà il percorso di via della Maratona fino all’incrocio con il PalAramini. Da lì, verrà ripercorsa via delle Olimpiadi con conclusione del percorso al parcheggio del Sussidiario.

Per una migliore organizzazione, è richiesta l’iscrizione all’evento cliccando su questo link.

“La camminata partecipata è una modalità nuova che il Comune di Empoli ha già sperimentato in occasione del percorso legato al Piano strutturale intercomunale – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – e permette di trasporre le proposte su carta dell’Empoli Fc nel mondo reale, dando una vera idea di come potrà essere lo stadio e soprattutto di come migliorarlo con i suggerimenti dei cittadini. Per questo l’invito è quello di partecipare e per chi non potrà essere presente, è possibile prendere nota di tutti gli altri appuntamenti programmati fino a fine ottobre”.

Tutte le informazioni dedicate al percorso partecipativo sono nella pagina dedicata del sito del Comune di Empoli.