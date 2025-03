Weekend di Coppa Italia per l’Use Scotti Rosa: ai quarti l’avversaria è Mantova

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Tempo di Coppa Italia per le ragazze dell’Use Scotti Rosa di pallacanestro femminile.

Da quando milita in serie A2 è la quarta volta a cui vanno sommate una ‘storica’ di A1 assieme ad una supercoppa ed una di A3 che partecipa alla manifestazione.

Si gioca a Roseto degli Abruzzi venerdì 7 marzo alle 16.30 contro Mantova, attuale capolista dell’altro girone. Una partita naturalmente difficile come lo sono tutte in queste competizioni, ma che le ragazze di Alessio Cioni vivono con entusiasmo e legittima soddisfazione. “Siamo felici di esserci ancora – spiega – per noi è una manifestazione molto importante con un pronostico incerto. Ci arriviamo come outsider e vogliamo sicuramente fare bene visto che, in partita secca, possiamo giocarcela con tutte. L’avversario è importante. Mantova sta andando a pieni giri, è prima ed ha un roster esperto. Ha in organico anche Elena Ramò, una nostra ex di A1, che ritroviamo con piacere. Sappiamo di non avere il pronostico dalla nostra parte ma ce la possiamo giocare. In precampionato con loro abbiamo già giocato in amichevole e visto che possiamo reggere bene il confronto. Ci dispiace non avere Leghissa a disposizione ma siamo motivate a dare il massimo. Questo è ciò che vorrei dalla mia squadra”.

“In questo tipo di manifestazioni – prosegue – il pronostico è aperto e quindi sarà sicuramente un bello spettacolo al quale anche noi cercheremo di dare il nostro contributo“.