Accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo: intervento alla mano per la 21enne Martina Voce

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuovo intervento chirurgico per Martina Voce, la 21enne fiorentina accoltellata dall’ex fidanzato Mohit Kumar Verma mentre lavorava in un fast food italiano a Oslo, capitale della Norvegia.

È la quinta operazione per la donna, stavolta alla mano sinistra, rimasta lesionata dalle violente coltellate inferte dall’uomo durante l’aggressione.

Come spiega il padre, l’avvocato Carlo Voce, la nuova operazione riguardo la mano sinistra, la più danneggiata dai colpi inferti da Mohit Kumar, informatico norvegese di 24 anni di origine indiane, anche lui ricoverato.

La 21enne è uscita dal coma farmacologico e non è più in pericolo di vita, anche se per tornare alla normalità dovrà sottoporsi a un lungo processo di riabilitazione.