FIRENZE – Anziani morti in Rsa a Firenze: aperta inchiesta

La Procura di Firenze, procuratore capo Filippo Spiezia, ha aperto un fascicolo sul caso dei tre anziani morti ospiti in Rsa di Firenze per sospette intossicazioni alimentari.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per accertare le cause. Le indagini sono portate avanti con la collaborazione dei tecnici della Asl che ha disposto un’ispezione in quattro case di riposo private servite dallo stesso centro di cottura che prepara gli alimenti serviti nelle mense. La cucina è stata chiusa e sequestrata. Su 173 ospiti complessivi delle Rsa, 114, come ha rendicontato Asl Toscana centro, sono stati colpiti da gastroenteriti.

Rsa gruppo Sereni Orizzonti.

Asl Toscana Centro nel suo comunicato del 13 febbraio parla di “focolaio di sospetta tossinfezione alimentare all’interno diquattro RSA di Firenze e provincia. la struttura di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (SPV-SA)- Firenze1 è intervenuta con urgenza per attivare l’indagine epidemiologica necessaria e tutti gli interventi preventivi di competenza. L’intervento è stato immediatamente attivato tramite il personale Tecnico in pronta disponibilità H24.mportanti sintomi di intossicazione alimentare da domenica scorsa per 114 ospiti di quattro rsa di Firenze sui 173 totali. Tre sono morti, un paio subito il giorno dopo e il terzo oggi”.

“Un quarto decesso non è riconducibile all’episodio di sospetta tossinfezione alimentare”.

Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Un fatto grave che desta preoccupazione. Parliamo di anziani, persone fragili, su cui ci deve essere un’attenzione sempre altissima, per tutelarli e garantire loro un servizio di estrema qualità e cura. Esprimo a nome mio personale e dell’amministrazione comunale cordoglio e vicinanza alle famiglie delle persone decedute. Siamo vicini anche a tutte le famiglie delle persone coinvolte. Aspettiamo che vengano svolti tutti gli accertamenti necessari da parte degli organi competenti e auspichiamo che si faccia chiarezza velocemente”.