Danno in escandescenze dopo un controllo e feriscono sette carabinieri: arrestati

“Quanto accaduto oggi pomeriggio ai Carabinieri della Stazione di Figline, intervenuti nella zona di via Piave, è intollerabile ed inqualificabile. Si tratta di un’azione da condannare con fermezza”. Così il sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Valerio Pianigiani commenta i fatti accaduti nel pomeriggio che hanno coinvolto alcuni militari della caserma della compagnia dei carabinieri di via Piave. “Come primo cittadino, a nome mio e dell’amministrazione comunale, voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai militari, augurando loro una pronta guarigione – ha proseguito il sindaco – Un gesto così grave ed ingiustificabile rappresenta un attacco all’intera comunità e al presidio di legalità che le forze dell’ordine garantiscono quotidianamente. Aggredire chi lavora per tutelare la legge e la sicurezza di tutti è un atto vile e inaccettabile, che va fermamente condannato”.