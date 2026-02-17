6.2 C
Firenze, cedimento in via Alderotti: crolla parte di un sottotetto, due donne ferite

Paura nel capoluogo toscano: distacco di materiale dalla copertura di un palazzo colpisce le passantii. Vigili del Fuoco e sanitari sul posto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cedimento via alderotti
Foto di: ufficio stampa / vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Una squadra dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Firenze è intervenuta questa mattina (17 febbraio), alle 8,15, in via Taddeo Alderotti per gestire le conseguenze di un cedimento strutturale occorso in un edificio residenziale.

L’operazione si è resa necessaria a seguito del distacco di una porzione di sottotetto appartenente a un condominio di tre piani. Il materiale edile è precipitato sul marciapiede sottostante, investendo due passanti, di 40 e 65 anni, che transitavano in quel momento nell’area interessata dal crollo.

Sul luogo dell’incidente è giunto immediatamente il personale sanitario per prestare le prime cure. Per una delle feritre è stato disposto il trasferimento presso la struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Contestualmente alle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della porzione di immobile danneggiata e dell’area pubblica sottostante. La gestione della viabilità e la delimitazione della zona sono state affidate agli agenti della polizia locale, intervenuti per garantire il regolare flusso del traffico e permettere lo svolgimento delle operazioni tecniche.

© Riproduzione riservata

