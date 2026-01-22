6.5 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Fiamme nelle baracche di fortuna sotto il viadotto dell’Indiano

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante

Cronaca
REDAZIONE
(Foto archivio)
1 ' di lettura

FIRENZE – Un denso pennacchio di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, ha tenuto con il fiato sospeso i molti automobilisti in transito oggi lungo il viadotto del Ponte all’Indiano. L’allarme è scattato quando un incendio è divampato nelle aree sottostanti la struttura, interessando un insediamento di fortuna situato all’altezza di via dell’Isolotto.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme hanno rapidamente avvolto masserizie, sterpaglie e alcune baracche di fortuna utilizzate da persone senza fissa dimora come rifugi temporanei. La natura dei materiali bruciati — plastica, tessuti e legname — ha alimentato una colonna di fumo scuro che si è innalzata fin sopra il livello della carreggiata del ponte, venendo immortalata in numerosi video amatoriali girati dai conducenti e poi rimbalzati sui social network.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra operativa e un’autobotte. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante o intaccare parti sensibili della struttura del viadotto. Una volta domate le fiamme, i soccorritori hanno proceduto alla bonifica dell’area per scongiurare la presenza di eventuali focolai residui tra i resti dell’accampamento.

Nonostante la spettacolarità dell’evento e la vicinanza dell’incendio a una delle arterie principali della città, non si sono registrate ripercussioni significative sulla viabilità. La circolazione sul ponte è proseguita regolarmente e non è stato necessario l’intervento della polizia municipale per gestire il flusso veicolare o chiudere tratti stradali.

L’episodio riaccende però i riflettori sulle criticità dell’area di via dell’Isolotto, dove da tempo sono segnalati accampamenti abusivi e situazioni di forte degrado sociale. Fortunatamente, nel rogo odierno non sono rimaste coinvolte persone, ma l’incidente testimonia la precarietà e il rischio legato a tali insediamenti non autorizzati.

© Riproduzione riservata

