Giani ritrova la medaglia di bronzo al valor militare del nonno omonimo

FIRENZE — Un Natale dedicato alla memoria e alle radici quello del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che attraverso i propri canali social ha condiviso con i cittadini una scoperta privata dal profondo valore storico e simbolico. Tra le carte di famiglia, il governatore ha rinvenuto il documento ufficiale che attesta la Medaglia di bronzo al valor militare conferita al nonno paterno, suo omonimo, esattamente 105 anni fa.

Il riconoscimento fu assegnato per atti di eroismo compiuti durante uno dei momenti più drammatici e controversi della storia d’Italia: la ritirata di Caporetto (ottobre-novembre 1917). In quel contesto di rotta e caos, il fante Eugenio Giani si distinse per “atti di coraggio e senso del dovere”, riuscendo a mantenere salda la propria posizione e a proteggere i commilitoni sotto il fuoco nemico, un sacrificio che oggi riemerge dalle pieghe del tempo attraverso un foglio ingiallito ma denso di significato.

“Vedere scritto lì, nero su bianco, ‘Eugenio Giani’ fa davvero impressione”, ha confessato il presidente, sottolineando il legame indissolubile tra il proprio nome e quello dell’avo. Per il governatore, il ritrovamento non è solo un motivo di orgoglio familiare, ma rappresenta un vero e proprio “ponte tra generazioni”, un monito sul valore del sacrificio silenzioso che ha permesso la costruzione dell’Italia moderna.

L’episodio ha scatenato una vasta eco sul web, dove molti cittadini hanno risposto condividendo a loro volta frammenti di storie legate alla Grande Guerra. Il post di Giani trasforma così una vicenda privata in una riflessione collettiva sul dovere e sulla resilienza, ricordando come dietro i grandi eventi della Storia si celino i volti e i nomi di persone comuni chiamate a compiere gesti straordinari.