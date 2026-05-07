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In fiamme un deposito di foraggio: paura nella Piana di Lucca

Squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte impegnati per ore nello spegnimento del rogo. Si indaga sulle cause

Cronaca
REDAZIONE
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In fiamme un deposito di foraggio: paura nella Piana di Lucca (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

CAPANNORI – Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri (6 maggiop) a Capannori per un incendio che ha tenuto impegnati a lungo i soccorritori. Le fiamme sono divampate in via dei Selmi, interessando un deposito di rotoballe custodito all’interno di due strutture che le proteggevano dagli agenti atmosferici.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i vigili del fuoco del comando di Lucca. Per domare il rogo e contenere la propagazione delle fiamme, resa particolarmente rapida dalla natura altamente infiammabile del fieno, è stato necessario anche il supporto di un’autobotte. I pompieri hanno lavorato ore per circoscrivere l’incendio, mettere in sicurezza l’intera area e avviare le lunghe e complesse operazioni di bonifica del materiale parzialmente bruciato.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo delle squadre di terra ha evitato il peggio: non si registrano persone coinvolte o rimaste ferite a causa del rogo.

Restano da accertare le esatte cause che hanno innescato le fiamme all’interno delle strutture agricole.

© Riproduzione riservata

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