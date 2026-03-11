La patologia silenziosa che porta 600 toscani all’anno in dialisi: l’appello dei camici bianchi per la Giornata del Rene

FIRENZE – Alla vigilia della Giornata mondiale del rene, in calendario il 12 marzo, la comunità medica fiorentina accende i riflettori su una vera e propria emergenza sanitaria, spesso sottovalutata a causa della sua natura asintomatica. Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, ha diffuso un’analisi dettagliata sull’incidenza della malattia renale cronica, delineando un quadro che richiede interventi rapidi sul fronte della prevenzione.

I numeri dell’emergenza in Toscana e in Italia

L’impatto demografico delle patologie nefrologiche è massiccio. Su scala nazionale, i malati cronici stimati sono tra i 5 e i 6 milioni. Restringendo il campo alla sola Toscana, la problematica coinvolge una platea compresa tra le 300mila e le 330mila persone. Le conseguenze più gravi della malattia si traducono in circa 600 nuovi pazienti che ogni anno necessitano di dialisi a livello regionale (su un totale italiano di 10mila ingressi annui). Per quanto riguarda le prospettive chirurgiche, attualmente 350 cittadini toscani si trovano in lista di attesa per ricevere un organo, mentre circa 1.200 vivono grazie a un trapianto renale (a fronte dei 25-27mila a livello nazionale).

I fattori di rischio

L’apparato renale svolge funzioni vitali insostituibili per l’organismo: oltre al filtraggio del sangue per l’eliminazione delle scorie, gestisce l’equilibrio dei liquidi, la produzione di ormoni essenziali e la regolazione della pressione sanguigna. L’insidia maggiore di queste malattie risiede nel loro decorso occulto: i reni possono perdere progressivamente funzionalità per anni senza generare sintomi evidenti, portando i pazienti a scoprire il problema solo in uno stadio avanzato.

A innescare il deterioramento renale sono prevalentemente condizioni cliniche in forte espansione nella società, quali obesità, diabete e ipertensione arteriosa. Esistono inoltre malattie primitive del rene — come patologie su base genetica o specifiche glomerulonefriti — che, pur rappresentando una quota minoritaria dei casi totali, sono responsabili da sole di circa il 30% degli ingressi in terapia dialitica.

Per evitare danni irreversibili, la strategia vincente è la tempestività. Dattolo ricorda come la diagnosi precoce sia raggiungibile attraverso esami clinici molto economici e accessibili, come il semplice dosaggio della creatinina nel sangue e l’analisi delle urine.

In questo scenario clinico, un supporto decisivo sta arrivando dalle nuove tecnologie. L’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei dati medici permette oggi di cogliere i primissimi segnali della patologia e di modellarne l’evoluzione futura, consentendo terapie su misura. A questo si aggiungono i progressi della robotica chirurgica, della diagnostica immunologica e dei farmaci di ultima generazione.

Il divario tra dialisi e trapianto

I dati clinici dimostrano in modo inequivocabile l’efficacia della via chirurgica rispetto alle terapie sostitutive ordinarie. Se per i pazienti sottoposti a dialisi si registra ancora un tasso di mortalità annua elevato (intorno al 17%), i risultati dei trapianti offrono un tasso di sopravvivenza a cinque anni superiore al 98%. Da qui, il forte richiamo dell’Ordine dei Medici a incentivare la cultura della donazione degli organi.

Il futuro richiederà un impegno strutturale. Come sottolineato in chiusura da Dattolo, la combinazione tra invecchiamento della popolazione e aumento delle malattie metaboliche farà innalzare inevitabilmente il numero dei pazienti. Contenere l’impatto di questa patologia sarà possibile solo agendo in maniera integrata su tre fronti: l’adozione di stili di vita corretti, la diffusione delle diagnosi precoci e il costante investimento nella ricerca terapeutica.