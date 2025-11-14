16.4 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nella sala scommesse c’è un minorenne: autorizzazione sospesa per cinque giorni

Al giovane non erano stati controllati i documenti ed al controllo dei carabinieri era intento ad utilizzare un totem Bet Smart.

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Nella sala scommesse c'è un minorenne: autorizzazione sospesa per cinque giorni
Nella sala scommesse c'è un minorenne: autorizzazione sospesa per cinque giorni (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTELUPO FIORENTINO – Nella sala scommesse c’è un minorenne: autorizzazione sospesa per cinque giorni. 

I carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino, hanno notificato al legale rappresentante il decreto di sospensione dell’autorizzazione, emesso dal questore di Firenze il 5 novembre.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della segnalazione effettuata dai militari, che lo scorso 30 settembre durante un controllo, avevano trovato un minore al quale non erano stati controllati i documenti, intento ad effettuare scommesse, mediante l’utilizzo di un totem Bet Smart.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.4 ° C
17.4 °
15.4 °
79 %
1.5kmh
75 %
Sab
16 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
14 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1518)ultimora (1416)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati