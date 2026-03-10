L’Ateneo fiorentino omaggia il Capo dello Stato: laurea honoris causa a Sergio Mattarella

FIRENZE – Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ricevuto in data odierna la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato da parte dell’Università degli Studi di Firenze. La solenne cerimonia accademica, ospitata negli spazi del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ha rappresentato il culmine delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dalla fondazione della Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri, storico polo formativo di primato nazionale ed europeo.

Il titolo accademico è stato assegnato per omaggiare la figura del presidente della Repubblica quale massimo garante dei valori costituzionali e modello di dedizione al servizio pubblico. Il conferimento intende indicare agli studenti un esempio concreto di responsabilità istituzionale, competenza e tutela delle garanzie democratiche, riconoscendo a Mattarella un operato costantemente orientato al progresso civile e al dialogo.

L’evento istituzionale è stato aperto dall’esecuzione degli inni nazionale ed europeo, curata dal coro e da un quartetto dell’Orchestra dell’Ateneo. La consegna formale del diploma è stata officiata dalla rettrice Alessandra Petrucci, che ha espresso a nome della comunità accademica profonda gratitudine per l’equilibrio e la saggezza dimostrati dal Presidente nella rappresentanza dello Stato.

L’incontro ha visto inoltre la partecipazione di vertici accademici quali Alessandro Chiaramonte e Andrea Lippi. La laudatio è stata affidata alla professoressa Maria Grazia Pazienza, la quale ha elogiato il costante richiamo presidenziale al rispetto delle prerogative parlamentari e alla ponderazione delle scelte pubbliche. A suggellare l’attribuzione del titolo, il Presidente Mattarella ha concluso i lavori tenendo una lectio magistralis.

Il presidente della Repubblica, nella visita fiorentina, ha visitato anche l’Istituto Storico della Resistenza.