Rapina in un supermercato a Novoli, arrestato un 44enne brasiliano

L'addetto alla vigilanza lo ha fermato dopo la sottrazione di una confezione di formaggio e ne è nata una colluttazione

REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nella tarda mattinata di ieri (23 novembre) i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze sono intervenuti in un supermercato nel quartiere di Novoli a seguito della segnalazione di una rapina impropria in atto.

Secondo quanto ricostruito, un uomo sarebbe entrato nel punto vendita e, dopo aver prelevato una confezione di formaggio, l’avrebbe occultata all’interno della giacca per oltrepassare le casse senza pagare.

L’addetto alla vigilanza, accortosi della manovra, lo avrebbe fermato invitandolo a restituire o pagare la merce, ma l’uomo avrebbe reagito spintonandolo con forza e tentando di colpirlo con un pugno nel tentativo di guadagnarsi la fuga. In quella fase, l’addetto sarebbe comunque riuscito a bloccarlo, mentre l’equipaggio del Nucleo radiomobile, appena sopraggiunto, ha assistito all’aggressione ancora in corso.

I carabinieri hanno quindi identificato l’uomo, un 44enne brasiliano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno arrestato per l’ipotesi del reato di tentata rapina. L’arresto è stato convalidato.

La merce sottratta, di modico valore, è stata recuperata e restituita al supermercato.

© Riproduzione riservata

