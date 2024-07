Trovato con uno smartphone rubato, in casa aveva marijuana pronta per lo spaccio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nascondeva in casa una grande quantità di droga, ma è finito nella rete della polizia, che ha sequestrato oltre 700 grammi di marijuana in un appartamento della periferia di Firenze, a Novoli.

L’operazione è stata degli asgenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi: la loro attenzione è stata richiamata, in viale Guidoni, da un 30enne di origini sudamericane, già noto in passato alle forze di polizia proprio per reati connessi alla droga. Durante il controllo dalle sue tasche è saltato subito fuori un Iphone di sospetta provenienza furtiva, il cui furto era già stato denunciato.

Ma gli investigatori sono voluti andare a fondo con le verifiche, insospettiti ulteriormente dal fatto che l’uomo avesse indicato una abitazione diversa da quella invece oramai conosciuta ai tutori dell’ordine. Il blitz della polizia, scattato pochi istanti dopo, in un appartamento della zona, ha portato al ritrovamento dei 7 etti di droga nascosti sotto le coperte della camera da letto. L’uomo è stato arrestato e comparirà di fronte al giudice per la convalida della misura precautelare.

Nel corso degli stessi controlli, gli stessi agenti hanno rintracciato alle Cascine un ricercato. Si tratta di un tunisino di 35 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penale della procura di Firenze, a seguito di una condanna definitiva a 10 anni e mezzo di carcere.

Il 35enne è stato infatti ritenuto responsabile di più episodi criminali che vanno dal furto aggravato allo spaccio di droga. L’uomo è stato immediatamente accompagnato dalla polizia al carcere di Sollicciano.