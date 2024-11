Undici Daspo ai tifosi della Fiorentina per l’aggressione ai fan della Sampdoria

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Lo scorso aprile un gruppetto di tifosi sampdoriani, atterrati a Firenze dopo che la loro squadra aveva giocato a Palermo, sarebbe stato aggredito nei pressi di una fermata della tramvia, nella tratta che dall’aeroporto va alla stazione ferroviaria.

In merito alla vicenda, in questi giorni sono in corso di notifica 11 Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi viola e firmati dal Questore Maurizio Auriemma, per periodi che vanno dai 3 a i 10 anni, cinque dei quali aggravati anche dalla prescrizione dell’obbligo di firma.

La durata dei divieti di accedere alle manifestazioni sportive, elaborati dalla Divisione polizia anticrimine della questura, è stata commisurata dall’autorità di pubblica sicurezza sulla base delle singole posizioni (a vario titolo) emerse e ricostruite nei confronti dei supporter fiorentini identificati dalla Digos del capoluogo toscano.

Contro i provvedimenti è sempre ammesso ricorso