Alla Squadra Blu l’edizione per il decennale di ‘Tavarnuzze al Castello’

IMPRUNETA – Grande partecipazione per il decennale di Tavarnuzze al Castello, tra rievocazioni medievali, spettacoli e forte coinvolgimento della comunità locale.

Si è svolto ieri (7 giugno) in piazza Don Chellini a Tavarnuzze il Palio dell’Anello 2025, inserito nell’ambito della decima edizione della manifestazione Tavarnuzze al Castello. A vincere è stata la Squadra Blu, seguita dalla Gialla, dalla Verde e infine dalla Rossa.

L’evento, ormai appuntamento fisso del calendario culturale e turistico di Impruneta, ha nuovamente riportato in vita lo spirito medievale di Tavarnuzze, attraverso una rievocazione storica legata alla famiglia Buondelmonti, figura centrale della storia toscana.

In occasione del decennale, il Gruppo Organizzativo e la Pro Loco di Tavarnuzze hanno proposto un’edizione speciale, arricchita da un programma che ha unito tradizione e innovazione: spettacoli dal vivo, giochi per bambini, e il suggestivo corteo storico che ha animato le vie del paese.

“Tavarnuzze al Castello è una manifestazione che rievoca la storia del Castello di Montebuoni, un luogo realmente esistito e significativo per il territorio. Anche se il castello è stato smantellato, le sue fondamenta restano, portando con sé un forte valore simbolico. L’evento non solo valorizza questa memoria storica, ma rafforza anche il senso di comunità, coinvolgendo associazioni e cittadini in attività come sartoria, scenografia e sbandieratori. È un’iniziativa culturale importante, che merita sostegno per il suo impegno nel far rivivere le radici storiche attraverso la partecipazione collettiva”, dichiara il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini.