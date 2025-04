Anastasia, il musical record di incassi arriva a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Arriva finalmente a Firenze uno dei musical più attesi della stagione teatrale: Anastasia. Lo spettacolo, ispirato alla celebre storia della granduchessa russa e tratto dal film d’animazione del 1997, sarà in scena al Nelson Mandela Forum per cinque imperdibili serate, dall’8 all’11 maggio 2025.

Questa produzione italiana di altissimo livello porta in scena la regia di Federico Bellone, nome già noto per altri successi teatrali nazionali, con musiche di Stephen Flaherty, testi di Lynn Ahrens e libretto firmato da Terrence McNally.

L’orchestra dal vivo, diretta dal Maestro Giovanni Maria Lori, accompagna ogni scena con una colonna sonora coinvolgente e ricca di emozioni, in cui non mancano i brani amati dal pubblico come Viaggio nel passato e Quando viene dicembre.

La trama segue le vicende di Anya, una giovane donna senza memoria che parte dalla Russia sovietica verso Parigi, in un viaggio alla scoperta della propria identità. Tra intrighi di corte, speranze e sogni, il musical trasporta lo spettatore in un mondo dove storia e leggenda si intrecciano con delicatezza e intensità, in una dimensione quasi onirica.

I biglietti sono disponibili su TicketOne , con prezzi accessibili a partire da circa 35 euro.