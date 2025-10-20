Eccellenze Dop e Igp protagoniste a Firenze con BuyFood 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – BuyFood Toscana 2025 torna a Firenze, confermandosi come la principale vetrina internazionale del gusto made in Tuscany. Giunta alla settima edizione, la manifestazione celebra i prodotti Dop, Ifp, Agriqualità, Biologico, Prodotti di Montagna e PAT certificati.

L’apertura è domani (21 ottobre) con il workshop Agrotoscan. Identità, territori e mercati alla Palazzina Reale. Focus su scenari, trend, export e sull’incontro tra food e turismo, con uno sguardo all’impatto dell’Intelligenza artificiale nella promozione dei prodotti.

La mattinata sarà dedicata ai consorzi toscani: 25 anni per Castagna del Monte Amiata Igp, Olio Chianti Classico Dop e Olio Terre di Siena Dop; 20 anni per Zafferano di San Gimignano Dop; 15 anni per Ricciarelli e Panforte di Siena Igp; 10 anni per Finocchiona Igp e Pecorino delle Balze Volterrane Dop.

Nel pomeriggio, la Sala Spighe ospita l’esposizione dei prodotti, mentre lo chef Gian Piero Fava anima il cooking show Storie di moderni contadini in cucina, con la conduzione di Simona Bellocci. Nella Sala Reale, le Masterclass per buyer e stampa approfondiranno Olio Seggiano Dop, Olio Terre di Siena Dop, Pane Toscano Dop, Vitellone Bianco Igp, Miele della Lunigiana Dop e Cantuccini Toscani Igp.

Domani e dopodomani al Palazzo degli Affari si svolgeranno incontri BtoB tra aziende toscane e compratori internazionali.

La settimana si chiuderà venerdì 24 con tour sul territorio, visite aziendali e degustazioni, coinvolgendo circa 30 buyer esteri. Un press tour guiderà la stampa tra le eccellenze di Pistoia e Lucca: Brigidini di Lamporecchio, Cialde di Montecatini, Farina e Farro della Garfagnana, Olio di Lucca Dop e distretto vivaistico pistoiese.

BuyFood Toscana 2025 ribadisce il suo ruolo di piattaforma internazionale per promuovere prodotti, territori e tradizioni del food toscano.