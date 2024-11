Cerreto Guidi, tutto pronto per la 23esima ‘Via dei presepi’

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Cerreto Guidi, cresce l’attesa per la 13esima edizione della Via dei presepi che si svolgerà nelle vie del centro storico. La manifestazione, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione Ccn Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio.

Questa edizione conferma lo stretto rapporto di collaborazione con Terre di Presepi, mentre la funzione centrale assunta dai presepi a Cerreto Guidi è ribadita dallo sviluppo avuto dall’Associazione nazionale città dei presepi presieduta dal sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“La Via dei presepi è pronta anche quest’anno ad accogliere i visitatori – dichiara Simona Rossetti – questo si deve all’impegno e alla passione di tante associazioni e di singoli cittadini che da mesi lavorano per questo obiettivo e che ringrazio. La Via dei presepi è un grande gioco di squadra che produce ogni anno degli ottimi risultati. Stiamo lavorando per completare gli allestimenti in vista dell’apertura di domenica 1 dicembre”.

Sono oltre 100 i presepi allestiti nel centro storico di Cerreto Guidi dove la manifestazione si svolgerà dal 1 dicembre al 12 gennaio prossimi. Pressoché impossibile un elenco di tutte le opere che i presepisti hanno preparato per l’occasione. Di sicuro i tanti presepi esposti sono la conseguenza di un lavoro intenso ed appassionato che anche quest’anno i numerosi visitatori in arrivo dall’Italia e dall’estero, non mancheranno di apprezzare. A ciò si aggiungono i tanti eventi collaterali con musica, spettacoli ed intrattenimenti previsti in ogni fine settimana.

L’inaugurazione della Via dei presepi si terrà domenica 8 dicembre alle 15 in Piazza Vittorio Emanuele II alla presenza del sindaco Simona Rossetti, ma già da domenica 1 dicembre, la Via dei presepi sarà aperta al pubblico.