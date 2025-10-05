14 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Concluse a Fucecchio le celebrazioni per i 360 anni dall’arrivo delle reliquie del patrono San Candido

Nel giorno della festa il saluto del parroco don Andrea Pio Cristiani dopo 20 anni alla Collegiata per raggiunti limiti di età

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
FUCECCHIO – Le celebrazioni per i 360 anni dall’arrivo delle reliquie di San Candido – patrono di Fucecchio – si sono concluse nel migliore dei modi: dopo l’assegnazione del Leone Rampante nella serata di giovedì al Nuovo Teatro Pacini, venerdì in Collegiata e poi sul Poggio Salamartano si sono vissuti momenti di commozione per la partenza di don Andrea Pio Cristiani, arciprete della più importante parrocchia fucecchiese dal 16 ottobre 2005  e fondatore del movimento Shalom e oggi giunto alla meritata pensione.

Don Andrea ha concelebrato la funzione religiosa assieme al vescovo di San Miniato – monsignor Giovanni Paccosi – in occasione del rito delle cresime. Al termine della celebrazione vi è stato anche un lungo e partecipato momento di saluto all’Arciprete, nel quale la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e tutte le autorità intervenute hanno ringraziaao Don Andrea per questi vent’anni passati insieme, consci che la stima e la riconoscenza rimarranno per sempre. A don Andrea la prima cittadina di Fucecchio ha detto grazie per la forza propulsiva e per aver saputo guidare una comunità diventata grande famiglia, mostrando sempre un’enorme dedizione per gli ultimi.

Ma le celebrazioni per il santo patrono – coordinate dalla Pro Loco Fucecchio – hanno visto anche l’ottimo successo di Azzurro, la festa organizzata in piazza Montanelli con la regia dei professionisti de La Limonaia, con tanta musica e stand di cibi e bevande. Tanti giovani e non hanno popolato la principale piazza cittadina per cantare, ballare oppure semplicemente vivere la socialità fucecchiese. Un riscontro di pubblico che fa guardare al futuro di quest’iniziativa con fiducia.

La Pro Loco ringrazia l’amministrazione comunale per la collaborazione e ovviamente tutti i presenti e chi a vario titolo ha lavorato e dato il proprio contributo per rendere il cartellone delle celebrazioni di San Candido così articolato e gradevole per la popolazione.

