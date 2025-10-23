20.6 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“ConVIVERE sulLA STRADA”: educare alla mobilità sicura nelle scuole

A Firenze nasce un’iniziativa che unisce educazione, istituzioni e associazioni per formare alla mobilità sostenibile e alla tutela della vita

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Convivere sulla strada
Foto di: sito web / Fondazione Unipolis
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nei giorni scorsi è stato presentato a Firenze il libro ConVIVERE sulLA STRADA, curato da Stefano Guarnieri. Il volume accompagna il primo corso nazionale gratuito per docenti delle scuole primarie e secondarie sul tema della sicurezza stradale, nell’ambito del progetto “Dai valore alla vita”, promosso dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus.

La presentazione si è svolta alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, della consigliera delegata della Fondazione Unipolis Marisa Parmigiani e dei vertici dell’associazione, Stefania e Stefano Guarnieri. Il progetto è finanziato da Fondazione Unipolis attraverso il Bando Act 2024 e il libro è pubblicato da Giunti.

Il corso online, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione (D.M. 170/2016), dura 40 ore e fornisce strumenti pratici per insegnare la sicurezza stradale come parte dell’educazione civica e della legalità. Prevede moduli operativi con schede didattiche, giochi per le primarie e percorsi PCTO per le scuole superiori, con l’obiettivo di trasformare la teoria in attività concrete in classe.

Il progetto evidenzia l’impatto umano, sociale ed economico della violenza stradale e promuove la cultura di una mobilità sicura, inclusiva e rispettosa.

“La sicurezza stradale è una priorità sociale – ha dichiarato la sindaca Funaro –. Sensibilizzare i ragazzi fin da piccoli è fondamentale, e il corso con il libro rappresenta uno strumento concreto per raggiungere questo obiettivo”.

Marisa Parmigiani ha aggiunto: “Il titolo del libro riflette la nostra visione: la strada come bene comune da rispettare e tutelare”.

Stefano Guarnieri ha sottolineato: “La violenza stradale è la prima causa di morte dei giovani. Educare alla mobilità sicura deve diventare parte integrante dell’insegnamento, e i docenti sono il nostro principale alleato per raggiungere gli studenti”.

Il progetto mira a diventare un modello nazionale, capace di stimolare amministrazioni e scuole a investire nella formazione per una mobilità più sicura, sostenibile e consapevole.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
20.6 ° C
20.6 °
19 °
79 %
0.9kmh
100 %
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2059)ultimora (1396)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (64)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati