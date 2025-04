È ufficiale: nuova reunion dei Gatti Mézzi per 5 concerti estivi in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Doveva essere solo per una data, ma la gioia che abbiamo provato quando ci siamo ritrovati a fare le prove ha preso il sopravvento. Così ecco questo tour, non previsto, ma strabenvenuto”. I Gatti Mézzi sono tornati. Solo per un’estate. Solo per cinque, imperdibili, appuntamenti.

Il loro sound sospeso tra cantautorato, teatro canzone e swing, tra ironia e vernacolo di una Toscana d’antan aleggerà il 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, il 30 luglio al Musicastrada Festival di Castelnuovo Val di Cecina, il 5 agosto al Castiglioncello Festival, il 23 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano e poi gran finale il 7 settembre nella loro Pisa, nella meravigliosa piazza dei Cavalieri per Summer Knights.

A tirare le fila sono sempre Tommaso Novi (pianoforte e voce) e Francesco Bottai (chitarra e voce), affiancati in questo tour da storici collaboratori come Matteo Anelli (contrabbasso), Mirco Capecchi (contrabbasso), Matteo Consani (batteria).

“L’idea di tornà’ a sonà’ coi gatti mi fa tremà’ le gambe. Mi par mill’anni d’èsse’ li”, chiosa Tommaso Novi, seguito a ruota da Francesco Bottai: “E sicché si risòna? La strada per ritrovassi pareva un piatto di spaghetti, ma di rintrugolo risiamo vi!”.

Dopo 6 dischi, 700 concerti, numerosi tour in Italia e all’estero, i Gatti Mézzi sono tornati. Il tour estivo 2025 è ideato e prodotto da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti.

Occasione imperdibile per lasciarsi inebriare ancora una volta da quel cantautorato irriverente e colto che è da sempre la cifra stilistica dei Gatti Mézzi, un sound su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’altri tempi. Il repertorio? Quello dei primi dischi, le canzoni popolari dove si ride, e si riflette su quel mondo che non esiste più, dove si raccontano le storie degli ultimi, dove i personaggi fuori dagli schemi di un tempo venivano accolti nelle relazioni di quartiere, venivano rispettati.

“Dopo tanto silenzio – è passato der tempo bimbi, si va guasi per i cinquanta – rimangono forti certe canzoni e l’idea di bellezza nell’accorgersi di volerle suonare ancora una volta. Certe canzoni che son come figlioli cresciuti, sopravvissuti ad uno strano tempo che spesso schiaccia e inzacchera le cose belle, figlioli a cui vorresti regalare un bel momento, una festa di compleanno per i suoi vent’anni – spiegano Francesco Bottai e Tommaso Novi e aggiungono – In scaletta ci sono tutti i missili e le follie del primissimo periodo, l’arguzia e l’ironia dei monologhi, le raffinatezze, i colori e i bianco e nero di quasi 10 anni di dischi e concerti“.

Il ritorno dei Gatti Mézzi, per il prossimo periodo estivo almeno, anticipato a mezze parole sui canali social, sta mandando in estasi l’adorante fan base.

“Guardando un banco d’acciughe ar tramonto ci siamo resi conto che le canzoni son figlioli bellissimi e innocenti e così c’è venuta voglia di festeggiare insieme a voi”, aggiungono Francesco Bottai e Tommaso Novi.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e dice.fm e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.