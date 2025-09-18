Firenze capitale del verde con la Winter Edition del Flower Show

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Firenze Flower Show torna protagonista. Dal 27 al 28 settembre 2025, il Giardino Corsini ospiterà la Winter Edition della mostra-mercato dedicata a piante rare e inconsuete, insieme al meglio dell’artigianato italiano.

Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso per Firenze. Una vetrina che unisce eccellenze florovivaistiche e creatività artigianale, con circa 70 espositori provenienti da tutta Italia.

“Un evento straordinario che valorizza il florovivaismo, settore trainante per l’economia toscana e simbolo della nostra capacità di unire innovazione, sostenibilità e bellezza“, ha commentato la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare.

Passeggiando tra la limonaia e i viali del giardino, i visitatori troveranno collezioni di piante grasse e carnivore, agrumi ornamentali rari, bonsai, orchidee, aceri giapponesi, rose antiche e moderne, oltre ai curiosi kokedama. Un viaggio botanico che intreccia colori, profumi e storie.

Non solo verde: il percorso includerà anche l’artigianato di nicchia, con creazioni che spaziano dall’arredo da giardino alla ceramica, dai gioielli floreali ai manufatti in vimini. Un’area enogastronomica offrirà specialità locali, birre artigianali e cocktail floreali.

Ampio spazio anche alle attività collaterali gratuite: laboratori di giardinaggio, intreccio del vimini, mise en place, fino ad attività per famiglie con la presenza di alpaca e spazi dedicati agli animali domestici.

Il Flower Show conferma così Firenze come capitale del verde e luogo in cui cultura, natura e innovazione si incontrano.