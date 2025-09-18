25.2 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Firenze capitale del verde con la Winter Edition del Flower Show

Dal 27 al 28 settembre il Giardino Corsini ospita piante rare, artigianato e degustazioni: un weekend tra natura, creatività e tradizione

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Firenze Flower Show
Foto di: sito web / Toscana Notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Firenze Flower Show torna protagonista. Dal 27 al 28 settembre 2025, il Giardino Corsini ospiterà la Winter Edition della mostra-mercato dedicata a piante rare e inconsuete, insieme al meglio dell’artigianato italiano.

Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso per Firenze. Una vetrina che unisce eccellenze florovivaistiche e creatività artigianale, con circa 70 espositori provenienti da tutta Italia.

“Un evento straordinario che valorizza il florovivaismo, settore trainante per l’economia toscana e simbolo della nostra capacità di unire innovazione, sostenibilità e bellezza“, ha commentato la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agroalimentare.

Passeggiando tra la limonaia e i viali del giardino, i visitatori troveranno collezioni di piante grasse e carnivore, agrumi ornamentali rari, bonsai, orchidee, aceri giapponesi, rose antiche e moderne, oltre ai curiosi kokedama. Un viaggio botanico che intreccia colori, profumi e storie.

Non solo verde: il percorso includerà anche l’artigianato di nicchia, con creazioni che spaziano dall’arredo da giardino alla ceramica, dai gioielli floreali ai manufatti in vimini. Un’area enogastronomica offrirà specialità locali, birre artigianali e cocktail floreali.

Ampio spazio anche alle attività collaterali gratuite: laboratori di giardinaggio, intreccio del vimini, mise en place, fino ad attività per famiglie con la presenza di alpaca e spazi dedicati agli animali domestici.

Il Flower Show conferma così Firenze come capitale del verde e luogo in cui cultura, natura e innovazione si incontrano.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.8 °
24.8 °
56 %
1.5kmh
0 %
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati