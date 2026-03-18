Il Mugello vetrina della ‘Toscana diffusa’: successo per la sesta edizione di Sharing Tuscany

FIRENZE – L’autenticità dei paesaggi, la ricchezza enogastronomica e il fascino delle dimore storiche del Mugello sono stati i protagonisti assoluti della sesta edizione di Sharing Tuscany. L’atteso appuntamento, organizzato da Toscana Promozione Turistica in sinergia con l’Ambito turistico locale, si è confermato come lo snodo cruciale per l’incontro tra l’offerta ricettiva regionale e la domanda dei professionisti nazionali del settore.

La manifestazione si è articolata in una intensa quattro giorni, inaugurata domenica 15 marzo, capace di mettere in contatto 75 aziende toscane con 94 buyer provenienti da 4444tutta Italia, tra cui agenti di viaggio, tour operator, wedding planner e delegati italiani di agenzie internazionali.

Il fitto programma ha preso il via con una prima fase esplorativa dedicata alla scoperta delle eccellenze locali, tra agriturismi e ville storiche. La giornata di lunedì è stata invece incentrata sui viaggi di familiarizzazione sul territorio e sulla presentazione dei nuovi cataloghi turistici proposti da ben quattordici Comunità di ambito: dal Chianti a Firenze, passando per Elba, Livorno, Lunigiana, Mugello, Riviera Apuana, Terre di Pisa, Siena, Valdelsa, Valdichiana, Val d’Orcia, Valdarno e Versilia. Il culmine prettamente operativo si è raggiunto martedì (17 marzo) presso il Poggio dei Medici Golf Club di Scarperia, teatro del workshop B2B, seguito da una cena curata da Vetrina Toscana nella suggestiva cornice del Castello di Villanova.

Il sipario cala nella giornata odierna con due percorsi esclusivi riservati a 24 compratori: il primo dedicato ai siti UNESCO della Via Medicea Fiorentina tra Pratolino e Poggio a Caiano; il secondo, denominato “Touch Prato”, concepito come un’immersione multisensoriale nel distretto tessile, tra esposizioni d’alta moda al Museo del Tessuto e narrazioni cinematografiche.

Il bilancio della kermesse restituisce numeri straordinari. I dati raccolti alla fine dei vertici aziendali certificano una soddisfazione generale del 95%. Il livello di professionalità percepito sfiora la perfezione (98,3%), mentre la qualità delle controparti ha raggiunto un unanime 100% sia sul fronte della domanda che dell’offerta. Le stime confermano inoltre la solidità degli appuntamenti, con ottime prospettive di chiusura dei contratti: l’85% degli incontri ha infatti mostrato un concreto potenziale per lo sviluppo di business a medio termine.

I vertici istituzionali leggono in questi risultati la validità di una strategia mirata. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato come l’evento, in costante crescita, rappresenti la vetrina ideale per quella che viene definita la “Toscana diffusa”, un concetto che trova nel Mugello — terra di arte, cultura e buon vivere — la sua espressione più compiuta. Una visione condivisa dall’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, il quale ha evidenziato la necessità di far leva sull’enorme potenziale inespresso dei borghi e delle colline, per affrancarsi dalla dipendenza esclusiva dalle città d’arte e dalle località balneari.

Anche per Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, la scelta del Mugello, dopo l’esperienza in Lunigiana, si inserisce perfettamente nel piano di valorizzazione delle destinazioni capaci di offrire esperienze lente e di altissima qualità. Piena soddisfazione è stata infine espressa dai vertici dell’Unione Montana dei Comuni Mugello, Tommaso Triberti e Federico Ignesti, che hanno inquadrato il successo dell’iniziativa non solo come un volano per l’aumento dei flussi, ma come il frutto di un lavoro strutturale e costante portato avanti dall’Ufficio Turismo e dalla Destination Management Company locale.