Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Un viaggio tra storie e canzoni per non dimenticare la Resistenza Partigiana

Il 5 settembre piazza dell’Isolotto ospita uno spettacolo che unisce parole e melodie per rievocare ideali e ricordi legati alla libertà

Cultura ed Eventi
Pino Moscato
Foto di: sito web / Città di Firenze
FIRENZE – Venerdì 5 settembre alle 21 piazza dell’Isolotto ospiterà un evento speciale. Riflessi Lontani unisce musica e narrazione per celebrare la Resistenza Partigiana.

Sul palco ci sarà Giuseppe Moscato, artista e narratore che sa raccontare con sensibilità storie cariche di emozione e impegno civile. Con lui, Tiziana Fusco e Osvaldo Di Cuffa daranno vita a un intreccio di parole e note, portando in scena ricordi di passione, ideali e memoria.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio della sezione Anpi Isolotto Sergio Rusich e in collaborazione con il Centro di Teatro Internazionale. La serata sarà un viaggio intenso tra parole e musica, per far rivivere i valori della libertà conquistata dalla Resistenza.

Con Riflessi Lontani il pubblico è invitato a un percorso poetico che parla al cuore e alla coscienza. Un modo per mantenere viva la memoria della Resistenza, un tesoro prezioso da trasmettere alle nuove generazioni.

