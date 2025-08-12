Un viaggio tra storie e canzoni per non dimenticare la Resistenza Partigiana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Venerdì 5 settembre alle 21 piazza dell’Isolotto ospiterà un evento speciale. Riflessi Lontani unisce musica e narrazione per celebrare la Resistenza Partigiana.

Sul palco ci sarà Giuseppe Moscato, artista e narratore che sa raccontare con sensibilità storie cariche di emozione e impegno civile. Con lui, Tiziana Fusco e Osvaldo Di Cuffa daranno vita a un intreccio di parole e note, portando in scena ricordi di passione, ideali e memoria.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio della sezione Anpi Isolotto Sergio Rusich e in collaborazione con il Centro di Teatro Internazionale. La serata sarà un viaggio intenso tra parole e musica, per far rivivere i valori della libertà conquistata dalla Resistenza.

Con Riflessi Lontani il pubblico è invitato a un percorso poetico che parla al cuore e alla coscienza. Un modo per mantenere viva la memoria della Resistenza, un tesoro prezioso da trasmettere alle nuove generazioni.