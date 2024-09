Palio di Bagno a Ripoli, presentato il ‘drappellone’

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNO A RIPOLI – Presentato il drappellone per il Palio di Bagno a Ripoli.

Il leone emblema di Bagno a Ripoli su sfondo blu e i simboli delle Contrade sono disegnati dall’artista fiorentina Lucia Vannozzi per la 45esima edizione del Palio delle Contrade – Giostra della Stella che torna domenica (8 settembre) ai giardini Nano Campeggi a Bagno a Ripoli.

La presentazione del palio, il premio per la Contrada che risulterà vincitrice, è avvenuta durante la tradizionale cena collettiva in piazza che ha riunito un centinaio di persone. Accanto all’artista, presenti il vicesindaco Francesco Conti e l’assessora alle rievocazioni storiche Paola Nocentini, il presidente dell’associazione Palio delle Contrade – Giostra della Stella Antonio Arcangeli e la vicepresidente Federica Becocci.

Aspettando la manifestazione di domenica, intanto, il consiglio direttivo del Palio alla luce delle avverse previsioni meteo ha deciso di annullare la Provaccia della Giostra della Stella, che si sarebbe dovuta disputare il 5 settembre, valevole anche per determinare i cavalieri della Giostra di domenica 8 settembre.

Conseguentemente, è stato deciso che i cavalieri, che saranno abbinati alle Contrade Cavallo, Torre e Mulino, saranno Guido Gentili (di diritto in quanto vincitore della passata edizione), Maurizio Frulio, Alessandro Ugolini e, quale riserva, Lorenzo Desimone (tutti cavalieri che hanno già corso la manifestazione).

Infine, per consentire lo svolgimento della manifestazione, nella giornata di domenica saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità.

La provinciale 1 Via Roma verrà chiusa al transito dei veicoli, dall’intersezione con via degli Olmi all’intersezione con via Procacci, dalle 16 fino al termine della manifestazione prevista per la mezzanotte.

Di conseguenza anche le seguenti vie saranno chiuse al transito dei veicoli in corrispondenza delle intersezioni con via Roma: via Nave a Rovezzano, via Le Plessis Robinson, via Pizzi e via Ritortoli.

L’area laterale di via Roma in corrispondenza di via Pizzi (area ex capolinea) sarà invece chiusa dalle 8 fino al termine della manifestazione. Viabilità alternativa da e per Firenze e San Donato, con indicazioni in luogo: via Olmi – viale Pian di Ripoli – via Granacci – viale delle Arti – via Fratelli Orsi.