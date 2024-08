Quasi 40 eventi per il Festival delle associazioni culturali fiorentine

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Concerti, spettacoli, incontri, tour tematici in giro per la città, visite a mostre e case museo. Tutto pronto per il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine che quest’anno, in occasione della sua decima edizione, si protrarrà per oltre un mese. Sono ben 37 gli eventi che compongono il festival vero e proprio, in programma dal 4 al 29 settembre, a cui si aggiungono i 15 del dopo festival, che si terrà dal 3 al 26 ottobre. Il festival rientra nell’Estate Fiorentina e gode del contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot.

“L’eccezionale vitalità di Firenze si manifesta, oltre che in grandi eventi e celebri istituzioni culturali, in una miriade di associazioni impegnate ad approfondire singoli aspetti della nostra città – ha commentato la sindaca di Firenze, Sara Funaro – Realtà forse dimensionalmente più piccole, ma certo non meno importanti per permettere ai nostri concittadini (oltre che ai turisti) di coltivare la loro passione per la cultura. Eventi come il Festival delle Associazioni culturali, arrivato alla decima edizione e coordinato dalla presidente Antonia Ida Fontana, sono la riprova di questa vitalità, ma anche di quanto fare rete sia sempre la strategia migliore”.

“La nostra Settimana delle Associazioni Culturali da qualche anno si è trasformata in un grande festival, che anche quest’anno coinvolge numerose associazioni, toccando tante sedi dentro e fuori la città di Firenze – spiega Antonia Ida Fontana, presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine e organizzatrice della manifestazione – Oltre a un cartellone particolarmente ricco, che si estenderà anche al mese di ottobre, abbiamo quindi voluto celebrare il nostro decimo anniversario con un logo dedicato e con un appuntamento dedicato al ruolo delle associazioni culturali come investimento per il futuro”.

Si partirà mercoledì 4 settembre (alle 16.15) nella Sala grande del Teatro della Pergola di Firenze per un evento in sinergia con Il Foyer – Amici della Lirica di Firenze e in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana. Dopo i saluti istituzionali, andrà in scena lo spettacolo teatrale Vita meravigliosa, omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli che vedrà protagonista Iaia Forte, accompagnata dalle musiche dal vivo di Diana Tejera: due straordinarie artiste che condurranno il pubblico alla scoperta della poesia di Patrizia Cavalli, poetessa italiana molto amata ed apprezzata. A seguire il Concerto lirico con Laura Verrecchia, mezzosoprano, ed Elisabetta Sepe al pianoforte, De España vengo che, prendendo lo spunto da una celebre aria di Pablo Luna presenta un excursus di brani vocali legati alla Spagna. Musiche di Rossini, Verdi, Bizet, De Falla e Barbieri. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazione.festivalfirenze@gmail.com.

Tra gli appuntamenti da non perdere dei primi giorni, giovedì 5 settembre (alle 18.30) nella Sala Sibilla Aleramo del Complesso delle Oblate, l’inaugurazione della mostra fotografica itinerante Memorie in Viaggio in occasione del ventennale della scomparsa di Fosco Maraini e Tiziano Terzani, a cura dell’Associazione Nazionale Case della Memoria in collaborazione con Biblioteca delle Oblate e BibliotecaCANova Isolotto. In programma gli interventi di Angela Terzani Staude, Mieko Namiki Maraini, Claudio Rosati (Simndea), Antonia Ida Fontana presidente Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Sono stati invitati: Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Sara Funaro, Alessandro Tomasi e Andrea Talani rispettivamente sindaci di Firenze, Pistoia e Molazzana (LU), Franco Cardini professore emerito Isus/Sns, Giorgio Van Straten presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, Riccardo Nencini presidente del Gabinetto Vieusseux. A seguire, intervento musicale. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La mostra sarà aperta a ingresso libero, negli orari di apertura delle biblioteche: dal 5 al 20 settembre alla Biblioteca delle Oblate e dal 23 settembre al 16 ottobre alla BiblioteCANova dell’Isolotto.

Tanti anche gli appuntamenti con l’arte. Venerdì 6 e sabato 7 settembre (alle 10.30) è in programma la visita alla mostra Pulcherrima Testimonia. Tesori nascosti nell’Arcidiocesi di Firenze nel complesso della Basilica di San Lorenzo (Salone di Donatello) a cura di Amici dell’Opificio, Insieme per San Lorenzo, Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli Apa (prenotazione obbligatoria: annalisa.innocenti@amiciopificio.org; gruppi di 20). In mostra oltre 200 opere che rappresentano una significativa sintesi dell’immenso patrimonio artistico conservato e custodito nel territorio della diocesi fiorentina, tra autentici capolavori d’arte e oggetti più semplici per piccole parrocchie di campagna, alcuni dei quali realizzati con tecniche uniche, a volte scomparse. Opere perlopiù sconosciute, riscoperte e valorizzate dai curatori della mostra: il diacono Alessandro Bicchi, e le storiche dell’arte Chiara Bicchi, Susanna Cialdai e Annalisa Innocenti.

Sabato 7 settembre (alle 16.30) spazio a Puccini 100, incontro dedicato alla figura del grande compositore negli spazi della Certosa di Firenze. Promosso da Amici della Certosa, Comunità di San Leolino, Amici del Conservatorio Luigi Cherubini, Accademia Il Fauno l’evento vedrà gli interventi di Don Carmelo Mezzasalma Superiore della Comunità di San Leolino su La comunità della cultura, Mario Pagni di Amici della Certosa su Giacomo Puccini e la corrente letteraria della Scapigliatura: aspetti inediti di un grande musicista e Luca Logi dell’Archivio del Teatro del Maggio su Giacomo Puccini e l’industria musicale. A seguire il Concerto degli Allievi del Conservatorio Luigi Cherubini Francesca Longari (soprano), Bingchen Liu (tenore) e Sara De Santis (pianoforte). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni scrivere a associazioniculturali.fi@gmail.com.