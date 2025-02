Sanremo 2025: al via il Festival firmato Carlo Conti

Getting your Trinity Audio player ready...

Sanremo 2025, al via martedì 11 febbraio il festival firmato Carlo Conti.

In gara 29 cantanti per il 75esimo Festival in una prima serata che vede sul palco dell’Ariston Antonella Clerici e Gerry Scotti, al debutto sanremese, condurre insieme a Conti.

Carlo Conti: “Non è una sfida, i numeri di Amadeus sono imbattibili. Lui e Fiorello hanno fatto cinque festival incredibili e uno con l’Ariston vuoto per il covid superando ogni difficoltà. Non mi interessano gli ascolti, mi sveglierò alle 11″.

“Spero di portare un prodotto decoroso. Non avrei mai accettato se fosse stata una sfida credo di non dover dimostrare niente a me stesso nella mia carriera”.

Poi il direttore artistico di Sanremo 2025: “Pressioni politiche? Non ho ricevuto nessun tipo di pressione, di indicazione,niente. Ringrazio l’azienda che si è fidata, perché sa il mio modo di lavorare, sa che non cerco polemiche, anche se poi ovviamente al Festival ci sono, che ci sono state, ci saranno sempre, altrimenti non sarebbe il festival di Sanremo. Però non le cerco, cerco sempre di fare delle cose con grande rispetto nei confronti degli spettatori parlando a tutti”.

Quindi Conti: “Delle mie tre edizioni di Sanremo ci sono un paio di momenti che porto nel cuore: quando ho ospitato Sammy Basso e quando ho avuto la fortuna di ospitare e di far conoscere un maestro come Ezio Bosso. Inizierò il festival con Ezio, con il suo brano eseguito qui, rielaborato con l’orchestra diretta dal maestro Pirazzoli, e con le sue parole che mi hanno ispirato. Ricordo che durante l’intervista mi disse: la musica è come la vita, si fa solo in un modo, insieme. Per questo ho deciso di cambiare ogni sera compagni di viaggio”.

“Sanremo per me è casa: la prima volta sono stato qui nel 1975 con la mia 127 arancione per prendere interviste radiofoniche. Dopo 40 anni eccomi ancora qua e in ruolo leggermente diverso”.

Sul giocatore della Fiorentina Edoardo Bove ospite nella serata finale: “Lui ha subito questo trauma, questo momento di vita terribile a 22 anni e racconterà come sta vivendo un ragazzo di 22 anni, una cosa del genere. Cosa ha significato”.

Poi: “Se mi dichiaro antifascista? Certo, che problema c’è. Siamo nel 2025. Questa domanda è un po’ anacronistica. Non dovremmo mai dimenticare quello che hanno fatto i nostri genitori e i nostri nonni perdendo la vita per noi”.