Sport e solidarietà a Firenze per la 37esima edizione di ‘Giocagin’

FIRENZE – Grande successo, spettacolo, emozioni, solidarietà e tribuna gremita per la 37esima edizione di Giocagin (la numero 37), la manifestazione nazionale dell’Uisp che porta migliaia di ginnasti e sportivi nei palazzetti dello sport di tutta Italia.

Il comitato Uisp di Firenze ha messo in scena anche quest’anno l’iniziativa al Palavalenti, l’evento coordinato dalla Polisportiva Tre Pietre della presidente Daniela Galli, che vi ha sede.

Si sono esibiti oltre 200 atleti di tutte le età, appartenenti alle società fiorentine delle discipline in questione affiliate all’Uisp. Oltre 400 gli ingressi del pubblico con oltre 2100 euro raccolti e la beneficenza che è così andata a sostegno del progetto Bimbi in Ant, dell’Associazione nazionale tumori, destinato all’assistenza oncologica domiciliare pediatrica gratuita.

Sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, la presidente di Uisp Firenze Gabriella Bruschi, Teodora Androsoni, responsabile promozione grandi eventi di Ant, Filippo Ferraro presidente del quartiere 5 dove ha sede il palasport. Tutti hanno sottolineato il valore dell’iniziativa sia per quanto riguarda l’incentivo al movimento a tutte le età, sia per lo sfondo benefico.

La manifestazione, che aveva anche come tema di fondo la pace nel mondo, ha adottato le note di John Lennon ed un noto verso della sua Imagine: ‘Puoi chiamarmi sognatore’. In tutto il mondo c’è voglia di pace e di comunità che si ritrovano, piccole e grandi. Giocagin ha così provato a interpretare questo bisogno e lo ha trasformato in coreografie sportive. E il pubblico ha gradito.