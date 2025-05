Omaggio speciale a Vasco Rossi, Firenze gli consegna le chiavi della città

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il 9 giugno si preannuncia una data memorabile per Firenze e per i tanti fan di Vasco Rossi. Palazzo Vecchio si aprirà per accogliere il Blasco, pronto a ricevere un riconoscimento speciale: le chiavi della città. Un gesto simbolico, ma intriso di profondo affetto, con cui Firenze intende esprimere la sua gratitudine a un artista che ha segnato la colonna sonora di intere generazioni.

Nei giorni precedenti, il 5 e il 6 giugno, all’Ippodromo del Visarno il cantante emiliano si esibirà in due tappe del suo tour.

Come riporta la sindaca di Firenze Sara Funaro sui social: “Il 9 giugno sarà davvero una splendida giornata. Vasco Rossi sarà a Palazzo Vecchio per ricevere le chiavi della città: un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni. Con la sua musica ci ha fatto cantare a squarciagola, ci ha dato forza nei momenti difficili, ci ha fatto credere nell’amore, nella libertà, nella voglia di vivere senza maschere. Firenze gli vuole bene, da sempre, e questa è la nostra dichiarazione d’amore: un legame che si fa eterno. Nel Salone dei Cinquecento, Vasco incontrerà anche i suoi fan: sarà un momento unico, in un luogo che racchiude la storia e l’anima della città. A breve condivideremo informazioni su come partecipare”.